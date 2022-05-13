Перепалка Александра Новикова (на фото) и Владимира Соловьева стала самостоятельной сюжетной линией в конфликте телеведущего с Екатеринбургом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущего Владимира Соловьева устроил ответ барда Александра Новикова про его отношение к военной спецоперации РФ на Украине. Об этом журналист завил во время эфира на канале «Соловьев LIVE».

«Кстати, мне ответил Александр Новиков. Он мне очень вежливо написал: „Что вы меня все время спрашиваете о моей позиции к специальной военной операции? Я высказался с самого начала“. И это мне понравилось. <…> Хорошо говорит! А губернатор [Евгений Куйвашев], которого зачем-то Александр защищал, может высказать свое отношение?» — сказал Соловьев.

Публичная перепалка между Соловьевым и екатеринбуржцами началась в конце апреля, когда во время интервью с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев назвал уральскую столицу «центром мерзотной либероты». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком».

А из уст Новикова тогда прозвучало уже знаменитое: «Слышь ты, штрибан, фильтруй хрюканину». В дальнейшем в ходе дискуссии Соловьев призвал высказаться о спецоперации «всех, кто его критиковал — от барда Александра Новикова до спортсмена Антона Шипулина». Новиков в своем последнем обращении напомнил, что сделал это еще два месяца назад и приложил соответствующее видео.