Нижнему Тагилу на «Чистый воздух» выделят федеральные деньги

Нижний Тагил (Свердловская область) получит деньги из федерального бюджета на перевод частных домов с печного на газовое или электрическое теплоснабжение. Об этом сообщает «Областная Газета».
«Правительство РФ поможет перевести частные жилые дома в Нижнем Тагиле на газовое или электрическое теплоснабжение», — пишет газета правительства области. Премьер-министр Михаил Мишустин постановил расширить направления, которые могут софинансироваться за счет бюджетных средств в рамках проекта «Чистый воздух».
Ранее мэр Тагила Владислав Пинаев заявил, что воздух в городе очистился в рамках проекта «Чистый воздух». На реализацию проекта до 2024 года НТМК выделит 3,4 млрд рублей. В сентябре 2021 года Нижнетагильский металлургический комбинат запустил мощную аспирационную установку, благодаря которой воздух в Тагиле заметно улучшится.
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Нижний Тагил (Свердловская область) получит деньги из федерального бюджета на перевод частных домов с печного на газовое или электрическое теплоснабжение. Об этом сообщает «Областная Газета». «Правительство РФ поможет перевести частные жилые дома в Нижнем Тагиле на газовое или электрическое теплоснабжение», — пишет газета правительства области. Премьер-министр Михаил Мишустин постановил расширить направления, которые могут софинансироваться за счет бюджетных средств в рамках проекта «Чистый воздух». Ранее мэр Тагила Владислав Пинаев заявил, что воздух в городе очистился в рамках проекта «Чистый воздух». На реализацию проекта до 2024 года НТМК выделит 3,4 млрд рублей. В сентябре 2021 года Нижнетагильский металлургический комбинат запустил мощную аспирационную установку, благодаря которой воздух в Тагиле заметно улучшится.