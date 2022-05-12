Участок Старотобольского тракта перекрыт под Тюменью из-за сильного задымления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
«Из-за сильного задымления закрыто движение транспорта на участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень-Криводаново. Просьба отложить поездки до локализации очага пожара и улучшения видимости на автодороге. На месте ограничения движения несут службу три наряда ДПС. Сотрудники полка ДПС ГИБДД оказывают помощь МЧС, сопровождая технику через зону сильного задымления», — рассказали в ведомстве.
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Участок Старотобольского тракта перекрыт под Тюменью из-за сильного задымления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. «Из-за сильного задымления закрыто движение транспорта на участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень-Криводаново. Просьба отложить поездки до локализации очага пожара и улучшения видимости на автодороге. На месте ограничения движения несут службу три наряда ДПС. Сотрудники полка ДПС ГИБДД оказывают помощь МЧС, сопровождая технику через зону сильного задымления», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что 13 мая произошел крупный пожар в черте Тюмени. На пустыре площадью 1,5 га горели трава и мусор.