Из-за природных пожаров в регионе сильное задымление Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Участок Старотобольского тракта перекрыт под Тюменью из-за сильного задымления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Из-за сильного задымления закрыто движение транспорта на участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень-Криводаново. Просьба отложить поездки до локализации очага пожара и улучшения видимости на автодороге. На месте ограничения движения несут службу три наряда ДПС. Сотрудники полка ДПС ГИБДД оказывают помощь МЧС, сопровождая технику через зону сильного задымления», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что 13 мая произошел крупный пожар в черте Тюмени. На пустыре площадью 1,5 га горели трава и мусор.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области