12 мая 2022

Из-за дыма пожаров под Тюменью перекрыли трассу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за природных пожаров в регионе сильное задымление Фото:

Участок Старотобольского тракта перекрыт под Тюменью из-за сильного задымления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Из-за сильного задымления закрыто движение транспорта на участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень-Криводаново. Просьба отложить поездки до локализации очага пожара и улучшения видимости на автодороге. На месте ограничения движения несут службу три наряда ДПС. Сотрудники полка ДПС ГИБДД оказывают помощь МЧС, сопровождая технику через зону сильного задымления», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что 13 мая произошел крупный пожар в черте Тюмени. На пустыре площадью 1,5 га горели трава и мусор.

Фото:

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Участок Старотобольского тракта перекрыт под Тюменью из-за сильного задымления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. «Из-за сильного задымления закрыто движение транспорта на участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень-Криводаново. Просьба отложить поездки до локализации очага пожара и улучшения видимости на автодороге. На месте ограничения движения несут службу три наряда ДПС. Сотрудники полка ДПС ГИБДД оказывают помощь МЧС, сопровождая технику через зону сильного задымления», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что 13 мая произошел крупный пожар в черте Тюмени. На пустыре площадью 1,5 га горели трава и мусор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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