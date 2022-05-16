На аварийном участке курганской трассы погибли 5 человек

16 мая 2022 в 09:10 Размер текста - 17 +

С 2021 года на данном участке трассы произошло 14 ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на участке трассы Курган — Тюмень, который в 2021 году передумал ремонтировать подрядчик, за полтора года произошло 14 ДТП, в которых погибло пять человек. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями региона. «С 2021 года на трассе „Иртыш“, подъезд к Тюмени (с 20 по 71 км), произошло 14 ДТП. В них погибли пять человек и пострадали около 15», — рассказал источник. Он предположил, что такая аварийность может быть связана с тем, что участок не смогли отремонтировать. URA.RU направило запрос по теме в областное УГИБДД. В ведомстве получили обращение. В 2021 году тульская компания «С-ДСУ 111» не закончила ремонт участка дороги, выполнив лишь пятую его часть. После чего, по словам источника, на нем стало происходить больше аварий. Некоторое время власти не могли найти подрядчика, который сможет закончить ремонт. О претензиях к ремонту этой трассы писал и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

В Курганской области на участке трассы Курган — Тюмень, который в 2021 году передумал ремонтировать подрядчик, за полтора года произошло 14 ДТП, в которых погибло пять человек. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями региона. «С 2021 года на трассе „Иртыш“, подъезд к Тюмени (с 20 по 71 км), произошло 14 ДТП. В них погибли пять человек и пострадали около 15», — рассказал источник. Он предположил, что такая аварийность может быть связана с тем, что участок не смогли отремонтировать. URA.RU направило запрос по теме в областное УГИБДД. В ведомстве получили обращение. В 2021 году тульская компания «С-ДСУ 111» не закончила ремонт участка дороги, выполнив лишь пятую его часть. После чего, по словам источника, на нем стало происходить больше аварий. Некоторое время власти не могли найти подрядчика, который сможет закончить ремонт. О претензиях к ремонту этой трассы писал и губернатор Курганской области Вадим Шумков.