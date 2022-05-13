Сенатор Климов: НАТО готовит провокацию на границах с Россией

13 мая 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

США не пойдут на защиту других членов НАТО, считает Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление главы Пентагона Ллойда Остина об ответных мерах НАТО в случае атаки России на одну из стран альянса, говорят о подготовке провокации против России на территории одного из членов организации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Как правило, такие заявления возникают, когда Вашингтон готовит при помощи одного из своих сателлитов очередную провокацию. Когда они подобного рода вещи делают, то им надо создать ощущение защищенности для стран НАТО, выполняющих роль боевиков. На самом деле никакой защищенности не будет. Но лидеры этих стран делают вид, что они в это верят. По всей видимости, идет прокачка степени эффективности новых провокаций вокруг наших границ с участием их младших партнеров. Только об этом могут говорить такие высказывания», — сказал Андрей Климов. По его словам, на подготовку некоторых провокаций уходят годы. «Они реально готовят их каждый день, другое дело, на что они решаются. Украинскую провокацию они готовили восемь лет, грузинскую провокацию тоже несколько лет», — подчеркнул сенатор. Климов также добавил, что штаты дают сигнал, чтобы страны НАТО не сбавляли обороты. «Продолжаете провоцировать, а мы вас прикроем. Послов наших пытаются своими действиями задеть, пытаются осквернить память воинов, павших за освобождение этих стран. Чтобы провокаторы, хулиганы и мракобесы чувствовали себя спокойнее», — объяснил сенатор. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. С тех пор, Киев многократно ловили на создании фейков. Одной из таких провокаций стали заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Заявление главы Пентагона Ллойда Остина об ответных мерах НАТО в случае атаки России на одну из стран альянса, говорят о подготовке провокации против России на территории одного из членов организации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Как правило, такие заявления возникают, когда Вашингтон готовит при помощи одного из своих сателлитов очередную провокацию. Когда они подобного рода вещи делают, то им надо создать ощущение защищенности для стран НАТО, выполняющих роль боевиков. На самом деле никакой защищенности не будет. Но лидеры этих стран делают вид, что они в это верят. По всей видимости, идет прокачка степени эффективности новых провокаций вокруг наших границ с участием их младших партнеров. Только об этом могут говорить такие высказывания», — сказал Андрей Климов. По его словам, на подготовку некоторых провокаций уходят годы. «Они реально готовят их каждый день, другое дело, на что они решаются. Украинскую провокацию они готовили восемь лет, грузинскую провокацию тоже несколько лет», — подчеркнул сенатор. Климов также добавил, что штаты дают сигнал, чтобы страны НАТО не сбавляли обороты. «Продолжаете провоцировать, а мы вас прикроем. Послов наших пытаются своими действиями задеть, пытаются осквернить память воинов, павших за освобождение этих стран. Чтобы провокаторы, хулиганы и мракобесы чувствовали себя спокойнее», — объяснил сенатор. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. С тех пор, Киев многократно ловили на создании фейков. Одной из таких провокаций стали заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ.