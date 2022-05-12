Главу тюменского села выгнали из ЕР за пьяную езду

Глава Вершинского сельского поселения Раис Баширов покинул ряды ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Вершинского сельского поселения Вагайского района Тюменской области Раис Баширов 13 мая исключен из «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Ранее стало известно, что глава был пойман пьяным за рулем служебного автомобиля.

«Исключить из партии „Единая Россия“ Р. Р. Баширова», — говорится в решении Вагайского местного политсовета партии. За исключение проголосовали все 11 членов политсовета, присутствовавшие на заседании.

Об инциденте с Башировым стало известно 13 мая. Факт нетрезвого вождения главы был зафиксирован тюменской прокуратурой.