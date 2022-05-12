12 мая 2022

Главу тюменского села выгнали из ЕР за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии
Глава Вершинского сельского поселения Раис Баширов покинул ряды ЕР Фото:

Глава Вершинского сельского поселения Вагайского района Тюменской области Раис Баширов 13 мая исключен из «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Ранее стало известно, что глава был пойман пьяным за рулем служебного автомобиля.

«Исключить из партии „Единая Россия“ Р. Р. Баширова», — говорится в решении Вагайского местного политсовета партии. За исключение проголосовали все 11 членов политсовета, присутствовавшие на заседании.

Об инциденте с Башировым стало известно 13 мая. Факт нетрезвого вождения главы был зафиксирован тюменской прокуратурой.

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Глава Вершинского сельского поселения Вагайского района Тюменской области Раис Баширов 13 мая исключен из «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Ранее стало известно, что глава был пойман пьяным за рулем служебного автомобиля. «Исключить из партии „Единая Россия“ Р. Р. Баширова», — говорится в решении Вагайского местного политсовета партии. За исключение проголосовали все 11 членов политсовета, присутствовавшие на заседании. Об инциденте с Башировым стало известно 13 мая. Факт нетрезвого вождения главы был зафиксирован тюменской прокуратурой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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