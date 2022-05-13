Политолог раскрыл, как закончится спецоперация на Украине. Видео

13 мая 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Политолог рассказал, когда завершится спецоперация на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политолог Дмитрий Солонников заявил, что спецоперация России на Украине может завершиться выходом на западную границу страны. По его словам, вследствие этого в Киеве может появиться новое руководство. «Продолжение спецоперации с выходом на западную границу Украины вплоть до Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей. Появление в Киеве нового руководства, подписание этим новым руководством соответствующих договоров уже с новым руководством о мире и согласии, новая демаркация границ Украины», — передает Пятый канал слова политолога. Он отметил, что такой вариант был бы демонстрацией победы РФ. «С учетом того, как продвигаются боевые действия, он вполне вероятен», — подытожил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Политолог Дмитрий Солонников заявил, что спецоперация России на Украине может завершиться выходом на западную границу страны. По его словам, вследствие этого в Киеве может появиться новое руководство. «Продолжение спецоперации с выходом на западную границу Украины вплоть до Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей. Появление в Киеве нового руководства, подписание этим новым руководством соответствующих договоров уже с новым руководством о мире и согласии, новая демаркация границ Украины», — передает Пятый канал слова политолога. Он отметил, что такой вариант был бы демонстрацией победы РФ. «С учетом того, как продвигаются боевые действия, он вполне вероятен», — подытожил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев.