Политолог раскрыл, как закончится спецоперация на Украине. Видео

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Политолог рассказал, когда завершится спецоперация на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Политолог Дмитрий Солонников заявил, что спецоперация России на Украине может завершиться выходом на западную границу страны. По его словам, вследствие этого в Киеве может появиться новое руководство.

«Продолжение спецоперации с выходом на западную границу Украины вплоть до Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей. Появление в Киеве нового руководства, подписание этим новым руководством соответствующих договоров уже с новым руководством о мире и согласии, новая демаркация границ Украины», — передает Пятый канал слова политолога.

Он отметил, что такой вариант был бы демонстрацией победы РФ. «С учетом того, как продвигаются боевые действия, он вполне вероятен», — подытожил он.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев.

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Политолог Дмитрий Солонников заявил, что спецоперация России на Украине может завершиться выходом на западную границу страны. По его словам, вследствие этого в Киеве может появиться новое руководство. «Продолжение спецоперации с выходом на западную границу Украины вплоть до Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей. Появление в Киеве нового руководства, подписание этим новым руководством соответствующих договоров уже с новым руководством о мире и согласии, новая демаркация границ Украины», — передает Пятый канал слова политолога. Он отметил, что такой вариант был бы демонстрацией победы РФ. «С учетом того, как продвигаются боевые действия, он вполне вероятен», — подытожил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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