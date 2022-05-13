В четыре челябинских суда ищут новых председателей

Квалификационная коллегия судей Челябинской области объявила об открытии вакантных должностей председателей четырех федеральных судов региона. Среди них — Центральный районный суд областного центра, сообщается на сайте ККС области.
«Должности председателя суда вакантны для федеральных судей в Центральном районном суде Челябинска, Трехгорном городском суде, Увельском районном суде, Озерском городском суде. В Тракторозаводском районном суде Челябинска — должность заместителя председателя суда», — говорится в сообщении.
Заявления от претендентов, ранее сдавших экзамен на должность судьи, будут принимать с 6 по 10 июня 2022 года на улице Труда, 34 в Челябинске в кабинете 147.
Полномочия председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой истекают в конце года. Ранее она дважды пыталась получить повышение в седьмой кассационный суд, но высшая квалифколлегия судей России отказала ей в рекомендации. Причиной этому стали регулярные конфликты в коллективе суда. Самым вероятным претендентом на пост нового председателя суда источники URA.RU называют судью Ирину Шершикову.
Квалификационная коллегия судей Челябинской области объявила об открытии вакантных должностей председателей четырех федеральных судов региона. Среди них — Центральный районный суд областного центра, сообщается на сайте ККС области. «Должности председателя суда вакантны для федеральных судей в Центральном районном суде Челябинска, Трехгорном городском суде, Увельском районном суде, Озерском городском суде. В Тракторозаводском районном суде Челябинска — должность заместителя председателя суда», — говорится в сообщении. Заявления от претендентов, ранее сдавших экзамен на должность судьи, будут принимать с 6 по 10 июня 2022 года на улице Труда, 34 в Челябинске в кабинете 147. Полномочия председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой истекают в конце года. Ранее она дважды пыталась получить повышение в седьмой кассационный суд, но высшая квалифколлегия судей России отказала ей в рекомендации. Причиной этому стали регулярные конфликты в коллективе суда. Самым вероятным претендентом на пост нового председателя суда источники URA.RU называют судью Ирину Шершикову.