В четыре челябинских суда ищут новых председателей

Документы от кандидатов будут принимать до 10 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Квалификационная коллегия судей Челябинской области объявила об открытии вакантных должностей председателей четырех федеральных судов региона. Среди них — Центральный районный суд областного центра, сообщается на сайте ККС области.

«Должности председателя суда вакантны для федеральных судей в Центральном районном суде Челябинска, Трехгорном городском суде, Увельском районном суде, Озерском городском суде. В Тракторозаводском районном суде Челябинска — должность заместителя председателя суда», — говорится в сообщении.

Заявления от претендентов, ранее сдавших экзамен на должность судьи, будут принимать с 6 по 10 июня 2022 года на улице Труда, 34 в Челябинске в кабинете 147.

Полномочия председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой истекают в конце года. Ранее она дважды пыталась получить повышение в седьмой кассационный суд, но высшая квалифколлегия судей России отказала ей в рекомендации. Причиной этому стали регулярные конфликты в коллективе суда. Самым вероятным претендентом на пост нового председателя суда источники URA.RU называют судью Ирину Шершикову.