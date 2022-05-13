По данным источников, одного из бывших главврачей БСМП подозревают в фиктивном устройстве сотрудника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из бывших главврачей Курганской больницы скорой медицинской помощи стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве, сообщили URA.RU источники, близкие к силовым структурам. Медика подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудника.

«По данным следствия, главврач фиктивно устроил сотрудника в бухгалтерию, а его зарплату забрал себе», — рассказал один из инсайдеров. По его данным, ущерб учреждению относительно небольшой — около 20 тысяч рублей. Несмотря на это, дело возбуждено по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения либо в крупном размере), которая относится к категории тяжких.

В пресс-службу УМВД по Курганской области направлен письменный запрос, на момент публикации ответ не поступал. Ранее URA.RU сообщало, что с марта Курганскую БСМП возглавляет Сергей Воронин. До этого с марта 2020 года в учреждении сменилось пять главврачей. Их телефонов в распоряжении URA.RU нет. В феврале Курганскую БСМП посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он заявил, что в этом медучреждении «невозможно ни лечиться, ни качественно работать». После этого больнице выделили на ремонт 200 млн рублей.