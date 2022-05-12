Главный тюменский следователь за год вдвое потерял в доходах

Александр Кубляков за 2021 год заработал 4 млн рублей
новость из сюжетаДекларационная кампания
Глава тюменского регионального управления СК РФ Александр Кубляков за 2021 год заработал чуть более 4 млн рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте ведомства. Годом ранее руководитель задекларировал 9,3 млн рублей заработка.
«Александр Кубляков — 4,04 млн рублей», — указано в декларации. В собственности у главы управления, как и в прошлом году, нет ни недвижимости, ни машин. Он пользуется квартирой в 136 квадратных метров.
Супруга Кублякова никакого дохода не задекларировала. В ее автопарке Toyota Lexus RX300. Кроме общей с мужем квартирой, жена следователя пользуется еще одной — площадью 74,5 кв. м.
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