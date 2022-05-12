12 мая 2022

Главный тюменский следователь за год вдвое потерял в доходах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чернятьев Денис. Генерал СК РФ по челябинской области. Челябинск, генерал, погон, генерал-майор юстиции
Александр Кубляков за 2021 год заработал 4 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Глава тюменского регионального управления СК РФ Александр Кубляков за 2021 год заработал чуть более 4 млн рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте ведомства. Годом ранее руководитель задекларировал 9,3 млн рублей заработка.

«Александр Кубляков — 4,04 млн рублей», — указано в декларации. В собственности у главы управления, как и в прошлом году, нет ни недвижимости, ни машин. Он пользуется квартирой в 136 квадратных метров.

Супруга Кублякова никакого дохода не задекларировала. В ее автопарке Toyota Lexus RX300. Кроме общей с мужем квартирой, жена следователя пользуется еще одной — площадью 74,5 кв. м.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий.

Глава тюменского регионального управления СК РФ Александр Кубляков за 2021 год заработал чуть более 4 млн рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте ведомства. Годом ранее руководитель задекларировал 9,3 млн рублей заработка. «Александр Кубляков — 4,04 млн рублей», — указано в декларации. В собственности у главы управления, как и в прошлом году, нет ни недвижимости, ни машин. Он пользуется квартирой в 136 квадратных метров. Супруга Кублякова никакого дохода не задекларировала. В ее автопарке Toyota Lexus RX300. Кроме общей с мужем квартирой, жена следователя пользуется еще одной — площадью 74,5 кв. м.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...