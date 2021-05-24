Глава тюменского следственного комитета стал в 2,5 раза богаче

Руководитель следкома по Тюменской области лишился квартиры и машины, но заработал на 5,6 млн рублей больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава следственного управления по Тюменской области Александр Кубляков за прошлый год стал в 2,5 раза богаче. Об этом свидетельствуют данные декларации силовика, опубликованные федеральным ведомством. В 2019 году тюменец заработал 3,7 млн рублей, а в 2020 году — уже 9,3 млн рублей.

«Кубляков Александр Александрович, руководитель управления (по Тюменской области — прим.ред.). Декларированный доход за 2020 год — 9 316 561 рубль», — такие данные приводятся на сайте следственного комитета РФ.

В собственности у главы регионального следкома ничего нет. В пользовании — квартира площадью 136,5 квадратных метров. При этом по итогам 2019 года Кубляков владел квартирой в 130 квадратов, а также автомобилем Toyota Lexus RX300. В позапрошлом году его доход составил 3 724 618 рублей.

Что касается жены высокопоставленного силовика, то в прошлом году она как раз стала владелицей точно такой же иномарки, которая ранее была у ее мужа. Квартиры, бывшей в общей собственности с супругом, у нее также не стало. А вот доходы выросли — с 1,3 млн рублей за 2019 год до 4,9 млн рублей за прошлый.

Ранее URA.RU писало, что о своих доходах за год пандемии отчитались губернатор Александр Моор, его заместители и мэры городов. Также декларации опубликовали прокурор региона, областные и городские депутаты, глава избирательной комиссии региона, ректор ТюмГУ, и другие.