Мэр Перми обеднел, но обошел по доходам губернатора

Алексей Демкин за год заработал более 16 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Перми Алексей Демкин задекларировал за 2021 год значительно меньший доход, чем за 2019, когда он последний раз публиковал подобные сведения. При этом заработать ему удалось гораздо больше губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, следует из отчетной документации.

«Демкин Алексей Николаевич, Глава города Перми. Декларированный годовой доход за 2021 год (руб.) — 16 млн 470 тысяч 195,26 (с учетом иных доходов)», — указано в отчете на сайте мэрии. За 2020 год Демкин не публиковал данные о доходах, а за 2019 год, когда он был депутатом городской думы, нынешний глава Перми декларировал доход в 55 млн 910 тысяч рублей.

Что касается собственности мэра, то он владелец четырех земельных участков общей площадью 6 715 кв. м. и дома в 1282,3 кв. м. Из транспорта у Демкина есть автомобиль Land Rover Range Rover (2019 года) и мотоцикл BMW K 1200 S (2007 года). Супруга градоначальника задекларировала доход в 5 млн 885 тысяч рублей, а также автомобиль Porsche Macan Turbo (2015 года).

Ранее о доходах отчитался глава Прикамья Дмитрий Махонин. Он за 2021 год заработал 7 млн 108 тысяч рублей. Также URA.RU рассказывало о доходах чиновников администрации губернатора.