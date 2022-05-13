Директор СОШ № 89 Фазиля Джумко заработала за 2021 год 7,9 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самой богатой среди директоров школ Тюмени стала руководитель СОШ № 89 Фазиля Джумко, заработавшая в 2021 году 7,9 млн рублей. Декларации о доходах глав средних школ опубликованы на сайте администрации Тюмени.

Согласно документу, большую часть этих средств (6 млн рублей) Джумко получила за счет продажи недвижимости. Кроме того, директор владеет квартирой площадью 91,3 кв. м и двумя земельными участками. Ездит Джумко на Lexus RX300. В целом топ-3 самых богатых директоров школ Тюмени выглядит так:

директор МАУ СОШ № 89 Фазиля Джумко — 7,9 млн рублей;

директор МАУ СОШ №92 Юрий Карнаухов — 7,6 млн рублей (от продажи недвижимости получено 4,1 млн рублей);

директор лицея №81 Елена Лобовская — 6,98 млн рублей (от продажи недвижимости — 4,3 млн рублей.

Самым бедным директором оказалась руководитель учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья начальной школы-детского сада №76 Ольга Бурова. За 2021 год она заработала чуть более 1 млн рублей. Бурова владеет квартирой (80,4 кв. м.) и автомобилем Volkswagen Tiguan.

Ранее URA.RU писало о доходах главы управление СКР по Тюменской области Александра Кублякова. За год силовик вдвое потерял в доходах.