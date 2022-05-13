«Аэрофлот» отрицает смерть собаки на борту самолета из-за холода

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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик, авиакомпания аэрофлот, aeroflot
Гибелью собаки на борту самолета займется Аэрофлот Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» не подтверждает факт смертельного переохлаждения собаки на рейсе Челябинск — Москва. Компания проводит проверку после гибели животного.

«О причинах смерти животного на текущий момент говорить преждевременно. По имеющейся информации, температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на комфортном уровне. Требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены», — передает РИА «Новости».

В авиакомпании также отметили, что факт переохлаждения не был подтвержден. Хозяйке животного выразили соболезнования.

Информация о смерти собаки в СМИ появилась 13 мая. Во время полета авиарейса Челябинск-Москва (Шереметьево) умерла собака пассажирки. Смерть питомца хозяйка обнаружила, когда забирала багаж в аэропорту Шереметьево. По неподтвержденным данным, собака умерла от переохлаждения. Гибелью собаки породы американской булли во время полета из Челябинска в Москву займется Челябинская транспортная прокуратура.

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Авиакомпания «Аэрофлот» не подтверждает факт смертельного переохлаждения собаки на рейсе Челябинск — Москва. Компания проводит проверку после гибели животного. «О причинах смерти животного на текущий момент говорить преждевременно. По имеющейся информации, температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на комфортном уровне. Требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены», — передает РИА «Новости». В авиакомпании также отметили, что факт переохлаждения не был подтвержден. Хозяйке животного выразили соболезнования. Информация о смерти собаки в СМИ появилась 13 мая. Во время полета авиарейса Челябинск-Москва (Шереметьево) умерла собака пассажирки. Смерть питомца хозяйка обнаружила, когда забирала багаж в аэропорту Шереметьево. По неподтвержденным данным, собака умерла от переохлаждения. Гибелью собаки породы американской булли во время полета из Челябинска в Москву займется Челябинская транспортная прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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