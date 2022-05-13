«Аэрофлот» отрицает смерть собаки на борту самолета из-за холода

13 мая 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Гибелью собаки на борту самолета займется Аэрофлот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Аэрофлот» не подтверждает факт смертельного переохлаждения собаки на рейсе Челябинск — Москва. Компания проводит проверку после гибели животного. «О причинах смерти животного на текущий момент говорить преждевременно. По имеющейся информации, температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на комфортном уровне. Требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены», — передает РИА «Новости». В авиакомпании также отметили, что факт переохлаждения не был подтвержден. Хозяйке животного выразили соболезнования. Информация о смерти собаки в СМИ появилась 13 мая. Во время полета авиарейса Челябинск-Москва (Шереметьево) умерла собака пассажирки. Смерть питомца хозяйка обнаружила, когда забирала багаж в аэропорту Шереметьево. По неподтвержденным данным, собака умерла от переохлаждения. Гибелью собаки породы американской булли во время полета из Челябинска в Москву займется Челябинская транспортная прокуратура. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Авиакомпания «Аэрофлот» не подтверждает факт смертельного переохлаждения собаки на рейсе Челябинск — Москва. Компания проводит проверку после гибели животного. «О причинах смерти животного на текущий момент говорить преждевременно. По имеющейся информации, температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на комфортном уровне. Требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены», — передает РИА «Новости». В авиакомпании также отметили, что факт переохлаждения не был подтвержден. Хозяйке животного выразили соболезнования. Информация о смерти собаки в СМИ появилась 13 мая. Во время полета авиарейса Челябинск-Москва (Шереметьево) умерла собака пассажирки. Смерть питомца хозяйка обнаружила, когда забирала багаж в аэропорту Шереметьево. По неподтвержденным данным, собака умерла от переохлаждения. Гибелью собаки породы американской булли во время полета из Челябинска в Москву займется Челябинская транспортная прокуратура.