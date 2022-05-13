Власти переделают логотип Екатеринбурга, выбранный жителями

Логотип 300-летия Екатеринбурга нанесут на городские объекты и сувениры Фото: Размик Закарян © URA.RU

Логотип 300-летия Екатеринбурга, который выбрали жители, принят конкурсной комиссией при мэрии, но лишь концептуально. То есть его переделают. Таковы итоги заседания комиссии 13 мая.

«Победителя [конкурса] как такового нет. Логотип, набравший большинство голосов в народном голосовании, решили взять за концептуальную основу. Это означает, что цвета, шрифты, возможно, изменятся», — рассказали URA.RU в пресс-службе горадминистрации.

Народное голосование завершилось несколько дней назад. Горожанам были предложены десять вариантов, которые жюри (чиновники, журналисты, эксперты, общественники) выбрало из 139 отправленных в мэрию. За логотип-победитель проголосовали 2977 екатеринбуржцев из 7700.

Профессиональное сообщество высказалось иначе. Как пишет портал 66.ru со ссылкой на начальника городского управления культуры Илью Маркова, в экспертном опросе фаворит занял лишь девятое место. Впрочем, от других вариантов эксперты тоже были не в восторге (ранее URA.RU писало, что городские дизайнерские бюро проигнорировали конкурс).

По условиям, победитель должен получить 300 тысяч рублей. Выдадут ли эту сумму автору, чье имя пока не раскрывается, учитывая решение комиссии, пока неизвестно.

Красный цвет (кирпичный) символизирует прошлое, голубой (цвет реки) — историю, зеленый — экологичное будущее. По форме логотип напоминает схему городской крепости, от стен которой начинал разрастаться Екатеринбург Фото: администрация Екатеринбурга