На Старотобольском тракте под Тюменью горят леса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

К тушению пожара на Старотобольском тракте под Тюменью привлекли солдат. Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент URA.RU.

«Бесконечно долго едем и пожар по обе стороны дороги. Много солдат привлекли для тушения», — передает сотрудник агентства.

Ранее агентство писало, что из-за пожаров под Тюменью из санатория «Красная гвоздика» идет эвакуация 126 человек. Кроме того, участок Тобольского тракта перекрыт для движения транспорта.