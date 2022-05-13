На Старотобольском тракте под Тюменью горят леса
новость из сюжетаЛесные пожары в России
К тушению пожара на Старотобольском тракте под Тюменью привлекли солдат. Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент URA.RU.
«Бесконечно долго едем и пожар по обе стороны дороги. Много солдат привлекли для тушения», — передает сотрудник агентства.
Ранее агентство писало, что из-за пожаров под Тюменью из санатория «Красная гвоздика» идет эвакуация 126 человек. Кроме того, участок Тобольского тракта перекрыт для движения транспорта.
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