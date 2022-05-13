К тушению пожара под Тюменью привлекли солдат. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Старотобольском тракте. Тюмень
На Старотобольском тракте под Тюменью горят леса Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

К тушению пожара на Старотобольском тракте под Тюменью привлекли солдат. Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент URA.RU.

«Бесконечно долго едем и пожар по обе стороны дороги. Много солдат привлекли для тушения», — передает сотрудник агентства.

Ранее агентство писало, что из-за пожаров под Тюменью из санатория «Красная гвоздика» идет эвакуация 126 человек. Кроме того, участок Тобольского тракта перекрыт для движения транспорта.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий.

К тушению пожара на Старотобольском тракте под Тюменью привлекли солдат. Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент URA.RU. «Бесконечно долго едем и пожар по обе стороны дороги. Много солдат привлекли для тушения», — передает сотрудник агентства. Ранее агентство писало, что из-за пожаров под Тюменью из санатория «Красная гвоздика» идет эвакуация 126 человек. Кроме того, участок Тобольского тракта перекрыт для движения транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...