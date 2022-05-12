12 мая 2022

В тюменском санатории объявлена срочная эвакуация из-за пожаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бачелино, пожары. Тюмень, пожар, последствия пожара, пожар в деревне, бачелино
В Тюменском районе началась эвакуация постояльцев санатория «Красная гвоздика» Фото:

Из-за приближения лесных пожаров в центре оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» в Тюменском районе пройдет эвакуация 126 человек. Об этом сообщает официальный telegram-канал Информационного центра правительства региона. Людей временно разместят в профилактории «Градостроитель», где ранее находился первый в России моногоспиталь по коронавирусу.

«Принято решение об эвакуации людей из центра оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» (Тюменский район) в связи с наличием угрозы возможного распространения лесного пожара. Будет эвакуировано 126 человек, жители Тюмени — к себе домой, остальные разместятся в профилактории «Градостроитель», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Как ранее указывало URA.RU, из-за большого лесного пожара в Тюменском районе был перекрыт участок Старотобольского тракта. Более 40 школьников, которые обучаются в селе Мальково, по этой причине не смогли вернуться домой в свои деревни.

С 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне.

Пожар на Старотобольском тракте. Тюмень
В Тюменском районе бушует большой лесной пожар
Фото:

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Из-за приближения лесных пожаров в центре оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» в Тюменском районе пройдет эвакуация 126 человек. Об этом сообщает официальный telegram-канал Информационного центра правительства региона. Людей временно разместят в профилактории «Градостроитель», где ранее находился первый в России моногоспиталь по коронавирусу. «Принято решение об эвакуации людей из центра оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» (Тюменский район) в связи с наличием угрозы возможного распространения лесного пожара. Будет эвакуировано 126 человек, жители Тюмени — к себе домой, остальные разместятся в профилактории «Градостроитель», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Как ранее указывало URA.RU, из-за большого лесного пожара в Тюменском районе был перекрыт участок Старотобольского тракта. Более 40 школьников, которые обучаются в селе Мальково, по этой причине не смогли вернуться домой в свои деревни. С 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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