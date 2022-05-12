В тюменском санатории объявлена срочная эвакуация из-за пожаров. Фото

13 мая 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

В Тюменском районе началась эвакуация постояльцев санатория «Красная гвоздика» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за приближения лесных пожаров в центре оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» в Тюменском районе пройдет эвакуация 126 человек. Об этом сообщает официальный telegram-канал Информационного центра правительства региона. Людей временно разместят в профилактории «Градостроитель», где ранее находился первый в России моногоспиталь по коронавирусу. «Принято решение об эвакуации людей из центра оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» (Тюменский район) в связи с наличием угрозы возможного распространения лесного пожара. Будет эвакуировано 126 человек, жители Тюмени — к себе домой, остальные разместятся в профилактории «Градостроитель», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Как ранее указывало URA.RU, из-за большого лесного пожара в Тюменском районе был перекрыт участок Старотобольского тракта. Более 40 школьников, которые обучаются в селе Мальково, по этой причине не смогли вернуться домой в свои деревни. С 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне. В Тюменском районе бушует большой лесной пожар Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Из-за приближения лесных пожаров в центре оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» в Тюменском районе пройдет эвакуация 126 человек. Об этом сообщает официальный telegram-канал Информационного центра правительства региона. Людей временно разместят в профилактории «Градостроитель», где ранее находился первый в России моногоспиталь по коронавирусу. «Принято решение об эвакуации людей из центра оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» (Тюменский район) в связи с наличием угрозы возможного распространения лесного пожара. Будет эвакуировано 126 человек, жители Тюмени — к себе домой, остальные разместятся в профилактории «Градостроитель», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Как ранее указывало URA.RU, из-за большого лесного пожара в Тюменском районе был перекрыт участок Старотобольского тракта. Более 40 школьников, которые обучаются в селе Мальково, по этой причине не смогли вернуться домой в свои деревни. С 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне.