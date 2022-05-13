В ТМК рассказали о пожаре на крупном свердловском заводе

13 мая 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

Виновника инцидента установит спецкомиссия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожар на «Синарском трубном заводе» (принадлежит «Трубной металлургической компании», ТМК) в Каменске-Уральском возник во время ремонта кровли, рассказали URA.RU в пресс-службе ТМК. Для выяснения всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия. «На территории Синарского трубного завода (СинТЗ) 13 мая во время проведения подрядной организацией работ по ремонту крыши трубоволочильного цеха №2 произошло возгорание кровли. Сообщение о пожаре поступило в 11:51 часов. Ведомственная пожарная команда совместно с городской пожарной частью оперативно отреагировали на сигнал и приступили к тушению пожара. Очаг возгорания был оперативно локализован, открытый огонь полностью ликвидирован в 12:45 часов», — описал представитель холдинга. Пострадавших при пожаре не было — персонал цеха вовремя эвакуировали. Об этом же ранее заявили в свердловском управлении МЧС. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Пожар на «Синарском трубном заводе» (принадлежит «Трубной металлургической компании», ТМК) в Каменске-Уральском возник во время ремонта кровли, рассказали URA.RU в пресс-службе ТМК. Для выяснения всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия. «На территории Синарского трубного завода (СинТЗ) 13 мая во время проведения подрядной организацией работ по ремонту крыши трубоволочильного цеха №2 произошло возгорание кровли. Сообщение о пожаре поступило в 11:51 часов. Ведомственная пожарная команда совместно с городской пожарной частью оперативно отреагировали на сигнал и приступили к тушению пожара. Очаг возгорания был оперативно локализован, открытый огонь полностью ликвидирован в 12:45 часов», — описал представитель холдинга. Пострадавших при пожаре не было — персонал цеха вовремя эвакуировали. Об этом же ранее заявили в свердловском управлении МЧС.