В ТМК рассказали о пожаре на крупном свердловском заводе

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Поездка в Каменск-Уральский. Осмотр дорог города, чистоты улиц и т.д., промышленность, синарский трубный завод, металлургическое предприятие
Виновника инцидента установит спецкомиссия Фото:

Пожар на «Синарском трубном заводе» (принадлежит «Трубной металлургической компании», ТМК) в Каменске-Уральском возник во время ремонта кровли, рассказали URA.RU в пресс-службе ТМК. Для выяснения всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.

«На территории Синарского трубного завода (СинТЗ) 13 мая во время проведения подрядной организацией работ по ремонту крыши трубоволочильного цеха №2 произошло возгорание кровли. Сообщение о пожаре поступило в 11:51 часов. Ведомственная пожарная команда совместно с городской пожарной частью оперативно отреагировали на сигнал и приступили к тушению пожара. Очаг возгорания был оперативно локализован, открытый огонь полностью ликвидирован в 12:45 часов», — описал представитель холдинга.

Пострадавших при пожаре не было — персонал цеха вовремя эвакуировали. Об этом же ранее заявили в свердловском управлении МЧС.

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Пожар на «Синарском трубном заводе» (принадлежит «Трубной металлургической компании», ТМК) в Каменске-Уральском возник во время ремонта кровли, рассказали URA.RU в пресс-службе ТМК. Для выяснения всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия. «На территории Синарского трубного завода (СинТЗ) 13 мая во время проведения подрядной организацией работ по ремонту крыши трубоволочильного цеха №2 произошло возгорание кровли. Сообщение о пожаре поступило в 11:51 часов. Ведомственная пожарная команда совместно с городской пожарной частью оперативно отреагировали на сигнал и приступили к тушению пожара. Очаг возгорания был оперативно локализован, открытый огонь полностью ликвидирован в 12:45 часов», — описал представитель холдинга. Пострадавших при пожаре не было — персонал цеха вовремя эвакуировали. Об этом же ранее заявили в свердловском управлении МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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