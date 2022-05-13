Терапевт: на сменной работе люди более склонны к опасным болезням

13 мая 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Разный распорядок дня и ночи пагубно сказывается на организме, сказал Кирилл Белан Фото: Размик Закарян © URA.RU Люди со сменным графиком работы чаще сталкиваются с заболеваниями нервной системы, эндокринными и сердечно-сосудистыми нарушениями. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-терапевт сети клиник «Атлас» Кирилл Белан. «Организм готовится ко сну ночью и планирует максимальную умственную и физическую работоспособность в дневное время. Если мы длительное время нарушаем это расписание, то повышаем риск развития заболеваний: ожирения, эндокринных, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и других заболеваний. Особенно это хорошо видно на примере людей, длительное время работающих на сменной работе. Они чаще сталкиваются с этими проблемами», — сказал Кирилл Белан. Терапевт назвал оптимальное время для здорового сна. «В среднем нам нужно ежедневно около пяти-шести циклов ночного сна, состоящего из быстрых и медленных фаз. Поэтому National Sleep Foundation рекомендует взрослым спать от семи до девяти часов каждую ночь. Главное спать достаточно и крепко. Что касается интервала для сна, то оптимальное время для ночного сна примерно между полуночью и семью часами утра. Также желательно придерживаться постоянства и ложиться в одно и то же время», — добавил эксперт. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Люди со сменным графиком работы чаще сталкиваются с заболеваниями нервной системы, эндокринными и сердечно-сосудистыми нарушениями. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-терапевт сети клиник «Атлас» Кирилл Белан. «Организм готовится ко сну ночью и планирует максимальную умственную и физическую работоспособность в дневное время. Если мы длительное время нарушаем это расписание, то повышаем риск развития заболеваний: ожирения, эндокринных, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и других заболеваний. Особенно это хорошо видно на примере людей, длительное время работающих на сменной работе. Они чаще сталкиваются с этими проблемами», — сказал Кирилл Белан. Терапевт назвал оптимальное время для здорового сна. «В среднем нам нужно ежедневно около пяти-шести циклов ночного сна, состоящего из быстрых и медленных фаз. Поэтому National Sleep Foundation рекомендует взрослым спать от семи до девяти часов каждую ночь. Главное спать достаточно и крепко. Что касается интервала для сна, то оптимальное время для ночного сна примерно между полуночью и семью часами утра. Также желательно придерживаться постоянства и ложиться в одно и то же время», — добавил эксперт.