Шойгу и глава Пентагона впервые поговорили о спецоперации

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с американским коллегой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин и российский глава Минобороны Сергей Шойгу провели переговоры впервые с 18 февраля. Об этом сообщает Пентагон.

«13 мая министр обороны Ллойд Остин впервые с 18 февраля побеседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу», — сообщается на сайте Пентагона. Они, в частности, обсудили ситуацию на Украине и важность сохранения линий связи.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов. США поддерживают Украину, поставляя туда оружие и предоставляя финансовую помощь. Так, президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу, пишет RT.

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Министр обороны США Ллойд Остин и российский глава Минобороны Сергей Шойгу провели переговоры впервые с 18 февраля. Об этом сообщает Пентагон. «13 мая министр обороны Ллойд Остин впервые с 18 февраля побеседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу», — сообщается на сайте Пентагона. Они, в частности, обсудили ситуацию на Украине и важность сохранения линий связи. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов. США поддерживают Украину, поставляя туда оружие и предоставляя финансовую помощь. Так, президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу, пишет RT.
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