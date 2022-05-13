Шойгу и глава Пентагона впервые поговорили о спецоперации

Министр обороны США Ллойд Остин и российский глава Минобороны Сергей Шойгу провели переговоры впервые с 18 февраля. Об этом сообщает Пентагон.
«13 мая министр обороны Ллойд Остин впервые с 18 февраля побеседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу», — сообщается на сайте Пентагона. Они, в частности, обсудили ситуацию на Украине и важность сохранения линий связи.
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов. США поддерживают Украину, поставляя туда оружие и предоставляя финансовую помощь. Так, президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу, пишет RT.
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