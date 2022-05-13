Росстат: какие продукты подорожали больше всего

13 мая 2022 в 21:53 Размер текста - 17 +

Росстат назвал самые подорожавшие и самые подешевевшие товары за апрель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В России за апрель продовольственные товары подорожали на 2,87%. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Росстата. Лидерами роста среди продуктов стали свекла (+19,2%) и маргарин (+12,9%). «По итогам апреля 2022 года продукты питания в России подорожали на 3%. Среди лидеров роста цен: свекла — 19,2% и маргарин — 12,9%. Существенно снизились цены на помидоры — 14,2% и бананы — 10,2%. В марте эти три продукта подорожали примерно на 30-40%», — сообщили в Росстате. В годовом выражении, то есть к апрелю прошлого года, инфляция составила 17,83%. В категории услуг в апреле подешевели поездки в ОАЭ и отдельные страны Южной Азии. Рост цен на продукты начался на фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после начала спецоперации РФ на Украине. При этом негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в странах Запада. В Госдуме разработали законопроект, который направлен на контроль цен. Крупные торговые сети ограничивали наценку на продукты на уровне 5%. Снижение стоимости товаров и продуктов в России связано с падением доллара и укреплением рубля, считает финансовый консультант Николай Горелов. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В России за апрель продовольственные товары подорожали на 2,87%. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Росстата. Лидерами роста среди продуктов стали свекла (+19,2%) и маргарин (+12,9%). «По итогам апреля 2022 года продукты питания в России подорожали на 3%. Среди лидеров роста цен: свекла — 19,2% и маргарин — 12,9%. Существенно снизились цены на помидоры — 14,2% и бананы — 10,2%. В марте эти три продукта подорожали примерно на 30-40%», — сообщили в Росстате. В годовом выражении, то есть к апрелю прошлого года, инфляция составила 17,83%. В категории услуг в апреле подешевели поездки в ОАЭ и отдельные страны Южной Азии. Рост цен на продукты начался на фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после начала спецоперации РФ на Украине. При этом негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в странах Запада. В Госдуме разработали законопроект, который направлен на контроль цен. Крупные торговые сети ограничивали наценку на продукты на уровне 5%. Снижение стоимости товаров и продуктов в России связано с падением доллара и укреплением рубля, считает финансовый консультант Николай Горелов.