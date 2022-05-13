СК России расследует детали обстрела журналистов RT в Донбассе

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Журналисты Russia Today попали под обстрел Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ устанавливают обстоятельства обстрела съемочной группы телеканала Russia Today в Донбассе. Журналистов обстреляли украинские военные.

Два оператора получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. «В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц. Они будут привлечены к уголовной ответственности», — сообщается на сайте СК РФ.

Как сообщает RT, съемочная группа телеканала под руководством корреспондента Валентина Горшенина попала под обстрел украинских националистов под городом Докучаевск. Операторы Виктор Мирошников и Владимир Баталин получили осколочные раны спины и ноги. Сам Горшенин не пострадал.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов.

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Следственный комитет РФ устанавливают обстоятельства обстрела съемочной группы телеканала Russia Today в Донбассе. Журналистов обстреляли украинские военные. Два оператора получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. «В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц. Они будут привлечены к уголовной ответственности», — сообщается на сайте СК РФ. Как сообщает RT, съемочная группа телеканала под руководством корреспондента Валентина Горшенина попала под обстрел украинских националистов под городом Докучаевск. Операторы Виктор Мирошников и Владимир Баталин получили осколочные раны спины и ноги. Сам Горшенин не пострадал. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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