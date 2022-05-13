СК России расследует детали обстрела журналистов RT в Донбассе

Следственный комитет РФ устанавливают обстоятельства обстрела съемочной группы телеканала Russia Today в Донбассе. Журналистов обстреляли украинские военные.
Два оператора получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. «В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц. Они будут привлечены к уголовной ответственности», — сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщает RT, съемочная группа телеканала под руководством корреспондента Валентина Горшенина попала под обстрел украинских националистов под городом Докучаевск. Операторы Виктор Мирошников и Владимир Баталин получили осколочные раны спины и ноги. Сам Горшенин не пострадал.
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов.
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