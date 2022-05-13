СК России расследует детали обстрела журналистов RT в Донбассе 13 мая 2022 в 22:46 Размер текста - 17 + Журналисты Russia Today попали под обстрел Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет РФ устанавливают обстоятельства обстрела съемочной группы телеканала Russia Today в Донбассе. Журналистов обстреляли украинские военные. Два оператора получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. «В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц. Они будут привлечены к уголовной ответственности», — сообщается на сайте СК РФ. Как сообщает RT, съемочная группа телеканала под руководством корреспондента Валентина Горшенина попала под обстрел украинских националистов под городом Докучаевск. Операторы Виктор Мирошников и Владимир Баталин получили осколочные раны спины и ноги. Сам Горшенин не пострадал. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Следственный комитет РФ устанавливают обстоятельства обстрела съемочной группы телеканала Russia Today в Донбассе. Журналистов обстреляли украинские военные. Два оператора получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. «В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц. Они будут привлечены к уголовной ответственности», — сообщается на сайте СК РФ. Как сообщает RT, съемочная группа телеканала под руководством корреспондента Валентина Горшенина попала под обстрел украинских националистов под городом Докучаевск. Операторы Виктор Мирошников и Владимир Баталин получили осколочные раны спины и ноги. Сам Горшенин не пострадал. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям