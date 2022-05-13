Воздух в Тюмени стал опасным для здоровья

О превышении норм вредных веществ сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени воздух оказался опасным из-за превышения нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Об этом на своем сайте сообщает управление Роспотребнадзора по региону. Нарушение зафиксировано по нескольким параметрам.

«Исследовано 24 пробы атмосферного воздуха в Тюмени и поселке Боровский Тюменского района. В Тюмени превышение ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе составило по оксиду углерода, взвешенным веществам и мелкодисперсным частицам», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области. Нарушения зафиксировали на улицах Холодильной и Судоремонтной. При этом в поселке, где наблюдалось задымление, нормы не превышены.

В управлении заявили, что ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле. Восприимчивым группам населения порекомендовали минимизировать время пребывания на улице и увлажнять воздух в помещении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Тюмень окутал смог и сильный запах гари. В пресс-службе ГУ МЧС по региону агентству рассказали, откуда пришел неприятный запах.