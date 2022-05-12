Тюмень накрыл смог. «Засыпал в Тюмени, проснулся в Сайлент-Хилле». Видео

13 мая 2022 в 08:18 Размер текста - 17 +

Тюменцы пожаловались на сильный запах гари и смог (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюмень окутал смог и сильный запах гари. Жители наблюдали в некоторых районах нулевую видимость. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Как конец света, а запах в квартире, как будто я дома сожгла том бумаги А4», — написала тюменка Алена Сазонова. «Спать невозможно ни с открытым, ни с закрытым окном, реально какой-то ужас», — прокомментировала пользовательница Татьяна Катаргина. Местные жители рассказывают о нулевой видимости в некоторых районах города. «Засыпал в Тюмени, проснулся в Сайлент-Хилле», — отметил Кирилл Недовесов. Агентство URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по региону. «Локализованы пожары в селе Богандинский и Боровое. Запах пришел оттуда», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено жечь костры, ходить в лес, и готовить пищу на открытом огне. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Тюмень окутал смог и сильный запах гари. Жители наблюдали в некоторых районах нулевую видимость. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Как конец света, а запах в квартире, как будто я дома сожгла том бумаги А4», — написала тюменка Алена Сазонова. «Спать невозможно ни с открытым, ни с закрытым окном, реально какой-то ужас», — прокомментировала пользовательница Татьяна Катаргина. Местные жители рассказывают о нулевой видимости в некоторых районах города. «Засыпал в Тюмени, проснулся в Сайлент-Хилле», — отметил Кирилл Недовесов. Агентство URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по региону. «Локализованы пожары в селе Богандинский и Боровое. Запах пришел оттуда», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено жечь костры, ходить в лес, и готовить пищу на открытом огне.