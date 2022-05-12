12 мая 2022

Тюмень накрыл смог. «Засыпал в Тюмени, проснулся в Сайлент-Хилле». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в городе. Тюмень, дым, смог, смог в городе, смог в тюмени, дым в городе
Тюменцы пожаловались на сильный запах гари и смог (архивное фото) Фото:

Тюмень окутал смог и сильный запах гари. Жители наблюдали в некоторых районах нулевую видимость. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Как конец света, а запах в квартире, как будто я дома сожгла том бумаги А4», — написала тюменка Алена Сазонова. «Спать невозможно ни с открытым, ни с закрытым окном, реально какой-то ужас», — прокомментировала пользовательница Татьяна Катаргина. Местные жители рассказывают о нулевой видимости в некоторых районах города. «Засыпал в Тюмени, проснулся в Сайлент-Хилле», — отметил Кирилл Недовесов.

Агентство URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по региону. «Локализованы пожары в селе Богандинский и Боровое. Запах пришел оттуда», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено жечь костры, ходить в лес, и готовить пищу на открытом огне.

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Тюмень окутал смог и сильный запах гари. Жители наблюдали в некоторых районах нулевую видимость. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Как конец света, а запах в квартире, как будто я дома сожгла том бумаги А4», — написала тюменка Алена Сазонова. «Спать невозможно ни с открытым, ни с закрытым окном, реально какой-то ужас», — прокомментировала пользовательница Татьяна Катаргина. Местные жители рассказывают о нулевой видимости в некоторых районах города. «Засыпал в Тюмени, проснулся в Сайлент-Хилле», — отметил Кирилл Недовесов. Агентство URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по региону. «Локализованы пожары в селе Богандинский и Боровое. Запах пришел оттуда», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено жечь костры, ходить в лес, и готовить пищу на открытом огне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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