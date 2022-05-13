В Перми пытались спасти человека, прыгнувшего в Каму с моста Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми жители активно интересуются судьбой оказавшегося в Каме молодого человека, которого пытались вытащить из реки. Перед тем как упасть с моста в воду, пермяк записал видео в прямом эфире. Запись, предваряющая инцидент, а также видео с попыткой спасения стали доступны в городском паблике соцсети «ВКонтакте» «ЧП Пермь».

«Мужчина, спрыгнувший вчера с моста, утонул. От подписчика», — гласит описание вечернего заплыва участника истории в паблике. В нем показано, что в воде городской реки барахтается человек. К нему на помощь приходит мужчина, доплывает до тонущего, тащит к берегу за одежду, отпускает. После этого видео обрывается.

Комментаторы поста сообщают, что в этом месте Камы быстрое течение, и в холодной воде человек мог захлебнуться даже при попытках спасения. Дежурный пермской городской службы спасения в ответ на телефонный запрос предложил обратиться за комментариями по ситуации к руководству в рабочее время.

Ранее URA.RU сообщало, что возле пермской реки ножом порезали двух девушек. Мужчина напал на двух отдыхавших на берегу и нанес им раны. Нападавшего позднее задержала полиция.