Представитель Эрдогана: Россия хочет заключить сделку с Западом

14 мая 2022 в 02:13 Размер текста - 17 +

Россия хочет заключить большую сделку с Западом, заявил Ибрагим Калын Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия хочет заключить сделку не только с Украиной, но и с Западом. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью изданию Türkiye. «Мы знаем, что Россия хочет сесть не только с Украиной, но и с Западом и заключить новую большую сделку. Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет с Украиной», — заявил Ибрагим Калын. Он отметил, что в политике необходимо восстановить «правильный баланс», чтобы положить конец позиционным конфликтам. «Чтобы условия переговоров сложились, все стороны, включая Европу и США, должны иметь конструктивный настрой», — подчеркнул Калын. Ранее политолог Дмитрий Солонников раскрыл, чем закончится спецоперация РФ на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против мира между Россией и Украиной. Киев поставил крест на мире с Москвой. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с РФ, передает RT. Россия объявила о начале спецоперации по демилитаризации Украины утром 24 февраля. Как заявлял глава государства Владимир Путин, операция призвана освободить территории республик Донбасса, а также помочь жителям ЛНР и ДНР, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Оккупация территорий в задачи Вооруженных сил РФ не входит, отмечал российский лидер. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия хочет заключить сделку не только с Украиной, но и с Западом. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью изданию Türkiye. «Мы знаем, что Россия хочет сесть не только с Украиной, но и с Западом и заключить новую большую сделку. Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет с Украиной», — заявил Ибрагим Калын. Он отметил, что в политике необходимо восстановить «правильный баланс», чтобы положить конец позиционным конфликтам. «Чтобы условия переговоров сложились, все стороны, включая Европу и США, должны иметь конструктивный настрой», — подчеркнул Калын. Ранее политолог Дмитрий Солонников раскрыл, чем закончится спецоперация РФ на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против мира между Россией и Украиной. Киев поставил крест на мире с Москвой. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с РФ, передает RT. Россия объявила о начале спецоперации по демилитаризации Украины утром 24 февраля. Как заявлял глава государства Владимир Путин, операция призвана освободить территории республик Донбасса, а также помочь жителям ЛНР и ДНР, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Оккупация территорий в задачи Вооруженных сил РФ не входит, отмечал российский лидер.