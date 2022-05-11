Киев поставил крест на мире с Россией

Украина не намеренна заканчивать конфликт с РФ без компенсации Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина готова выйти из конфликта с Россией только в том случае, если та отдаст все освобожденные территории под киевский контроль и выплатит компенсацию «за нанесенный ущерб». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Конец конфликта для Украины — это, конечно, освобождение территорий. И выплаты России за все… за весь ущерб, который был нам нанесен», — цитирует Кулебу издание Politico. «Если в начале спецоперации украинская победа выглядела так, будто российские войска не получили больше территории, чем они контролировали в течение последних восьми лет, то теперь Киев согласится ни на что иное, как на полный контроль над всей украинской землей», — добавили в издании.

Россия объявила о начале спецоперации по демилитаризации Украины утром 24 февраля. Как заявлял глава государства Владимир Путин, операция призвана освободить территории республик Донбасса, а также помочь жителям ЛНР и ДНР, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Оккупация территорий в задачи Вооруженных сил РФ не входит, отмечал российский лидер.

Президент РФ объявил о признании независимости ЛНР и ДНР 21 февраля, после чего Россия подписала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с лидерами народных республик. Ранее главы ДНР и ЛНР, Денис Пушилин и Леонид Пасечник, заявляли, что республики намерены войти в состав РФ после полного освобождения территории. По словам постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, жители регионов юга Украины хотят войти в состав России. Это является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов, отмечал Мурадов.

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