Шольц выступил против мира между Россией и Украиной

Берлин не согласен с тем, чтобы на Украине был мир на условиях России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
«Для меня неприемлем навязанный Украине мир», — приводит слова Олафа Шольца агентство DPA, передает ТАСС. Мир между Россией и Украиной возможен только на условиях взаимопонимания, считает он.
Политик также отметил, что Германия продолжит направлять военную помощь Киеву и обязуется помочь Украине, при этом не допуская до конфликта между Россией и НАТО. Последствия нынешней политической ситуации будут ощущаться «и через 100 лет», резюмировал Шольц.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Директор американской Национальной разведки Аврил Хейнс заявила, что США не верят в успех переговоров России и Украины. Шольц и президент США Джо Байден договорились о судьбе республик Донбасса. Политолог Дмитрий Солонников предрек, что спецоперация закончится подписанием договоров руководством России и Украины.
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