Шольц выступил против мира между Россией и Украиной 14 мая 2022 в 00:43 Размер текста - 17 + Мир между Россией и Украиной должен быть построен на взаимопонимании, заявил Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Берлин не согласен с тем, чтобы на Украине был мир на условиях России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ). «Для меня неприемлем навязанный Украине мир», — приводит слова Олафа Шольца агентство DPA, передает ТАСС. Мир между Россией и Украиной возможен только на условиях взаимопонимания, считает он. Политик также отметил, что Германия продолжит направлять военную помощь Киеву и обязуется помочь Украине, при этом не допуская до конфликта между Россией и НАТО. Последствия нынешней политической ситуации будут ощущаться «и через 100 лет», резюмировал Шольц. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Директор американской Национальной разведки Аврил Хейнс заявила, что США не верят в успех переговоров России и Украины. Шольц и президент США Джо Байден договорились о судьбе республик Донбасса. Политолог Дмитрий Солонников предрек, что спецоперация закончится подписанием договоров руководством России и Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Берлин не согласен с тем, чтобы на Украине был мир на условиях России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ). «Для меня неприемлем навязанный Украине мир», — приводит слова Олафа Шольца агентство DPA, передает ТАСС. Мир между Россией и Украиной возможен только на условиях взаимопонимания, считает он. Политик также отметил, что Германия продолжит направлять военную помощь Киеву и обязуется помочь Украине, при этом не допуская до конфликта между Россией и НАТО. Последствия нынешней политической ситуации будут ощущаться «и через 100 лет», резюмировал Шольц. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Директор американской Национальной разведки Аврил Хейнс заявила, что США не верят в успех переговоров России и Украины. Шольц и президент США Джо Байден договорились о судьбе республик Донбасса. Политолог Дмитрий Солонников предрек, что спецоперация закончится подписанием договоров руководством России и Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям