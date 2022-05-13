Аналитики: положение Европы на рынке подводит к запуску «СП-2»

14 мая 2022 в 07:09 Размер текста - 17 +

«Северный поток — 2» способен спасти Европу от энергетического кризиса, считает Екатерина Косарева Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сокращение маршрутов поставок российского природного газа через Украину и Польшу, нежелание ряда стран переходить на оплату в рублях и отсутствие дополнительных альтернативных объемов ресурса на мировом рынке подводят Европу к возвращению запуска «Северного потока — 2». Такие прогнозы сделали финансовые аналитики. «Если транзит газа РФ через Украину прервется и не будет использоваться маршрут поставок через Польшу по трубопроводу „Ямал—Европа“, то страны ЕС смогут сохранить объем закупок российского газа на текущем уровне только за счет экстренного запуска газопровода „Северный поток — 2“. Иначе прокачка газа в Европу из России может упасть на 40%», — рассказал «Известиям» руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников. Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева считает, что «экономисты понимают, что на сегодняшний день свободных, альтернативных объемов газа для энергообеспечения Европы в мире найти сложно». Сомнений в том, что «Северный поток — 2» с мощностью 55 миллиардов кубометров способен спасти Европу от энергетического кризиса, нет, уверена Косарева. Например, «Финляндия в конце мая может остаться без поставок российского газа, так как в Хельсинки неоднократно заявляли, что не будут платить за газ в рублях», — уверена руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. При том, что 23 мая должна пройти очередная оплата за газ, отметила эксперт. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что ЕС нужно перестать рассчитывать на Украину и срочно искать новый вариант поставки газа. Одним из них может стать немецко-российский проект «Северный поток — 2», отмечает MK.RU. Ранее сообщалось, что компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG планирует подать заявление о банкротстве. Это связано с введенными США санкциями против России, оператор газопровода официально принадлежит российскому «Газпрому». Президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого российского газа в рубли. Так глава государства ответил на многочисленные санкции США, ЕС и других государств, введенные после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Сокращение маршрутов поставок российского природного газа через Украину и Польшу, нежелание ряда стран переходить на оплату в рублях и отсутствие дополнительных альтернативных объемов ресурса на мировом рынке подводят Европу к возвращению запуска «Северного потока — 2». Такие прогнозы сделали финансовые аналитики. «Если транзит газа РФ через Украину прервется и не будет использоваться маршрут поставок через Польшу по трубопроводу „Ямал—Европа“, то страны ЕС смогут сохранить объем закупок российского газа на текущем уровне только за счет экстренного запуска газопровода „Северный поток — 2“. Иначе прокачка газа в Европу из России может упасть на 40%», — рассказал «Известиям» руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников. Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева считает, что «экономисты понимают, что на сегодняшний день свободных, альтернативных объемов газа для энергообеспечения Европы в мире найти сложно». Сомнений в том, что «Северный поток — 2» с мощностью 55 миллиардов кубометров способен спасти Европу от энергетического кризиса, нет, уверена Косарева. Например, «Финляндия в конце мая может остаться без поставок российского газа, так как в Хельсинки неоднократно заявляли, что не будут платить за газ в рублях», — уверена руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. При том, что 23 мая должна пройти очередная оплата за газ, отметила эксперт. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что ЕС нужно перестать рассчитывать на Украину и срочно искать новый вариант поставки газа. Одним из них может стать немецко-российский проект «Северный поток — 2», отмечает MK.RU. Ранее сообщалось, что компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG планирует подать заявление о банкротстве. Это связано с введенными США санкциями против России, оператор газопровода официально принадлежит российскому «Газпрому». Президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого российского газа в рубли. Так глава государства ответил на многочисленные санкции США, ЕС и других государств, введенные после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.