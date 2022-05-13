Молдавия платит за российский газ в евро

14 мая 2022 в 08:10 Размер текста - 17 +

Молдавия не стала покупать российский газ за рубли Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту С начала мая Молдавия покупает российский газ в евро после прекращения оплаты в долларах, потому что страна не входит в список недружественных стран РФ. Об этом рассказал глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. «С 1 мая мы платим в евро, уже платежи идут в евро. Мы не платим в рублях. У нас нет долларов в договоре с „Газпромом“, только евро и рубли. Мы не входим в список недружественных стран», — сообщил Чебан в эфире телеканала RTR Moldova. «Газпром» и «Молдовагаз» в конце октября продлили на пять лет контракт на поставку газа. Россия потребовала от недружественных стран с 1 апреля оплачивать газ только рублями. Это решение президента РФ поддержали 76% граждан, из них 27% посчитали, что мера поможет укрепить рубль, сообщал ВЦИОМ по итогам опроса. По словам президента Молдавии Майи Санду, у страны нет альтернативы российскому газу, потому что покупка топлива на рынке будет значительно дороже, передает RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

С начала мая Молдавия покупает российский газ в евро после прекращения оплаты в долларах, потому что страна не входит в список недружественных стран РФ. Об этом рассказал глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. «С 1 мая мы платим в евро, уже платежи идут в евро. Мы не платим в рублях. У нас нет долларов в договоре с „Газпромом“, только евро и рубли. Мы не входим в список недружественных стран», — сообщил Чебан в эфире телеканала RTR Moldova. «Газпром» и «Молдовагаз» в конце октября продлили на пять лет контракт на поставку газа. Россия потребовала от недружественных стран с 1 апреля оплачивать газ только рублями. Это решение президента РФ поддержали 76% граждан, из них 27% посчитали, что мера поможет укрепить рубль, сообщал ВЦИОМ по итогам опроса. По словам президента Молдавии Майи Санду, у страны нет альтернативы российскому газу, потому что покупка топлива на рынке будет значительно дороже, передает RT.