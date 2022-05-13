Свердловская область вошла в топ регионов, популярных у туристов

Ростуризм подвел итоги майских праздников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Более 100 тысяч туристов побывали в Свердловской области в период майских праздников, это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря этой статистике регион вошел в топ-10 регионов, популярных у туристов, сообщает информационный портал региона со ссылкой на данные Ростуризма.

«Екатеринбург и Свердловская область уникальны тем, что у нас есть все возможности для любого типа отдыха, доступного в нашем поясе: культурно-познавательный, активный, экологический, промышленный, гастрономический, оздоровительный. Во время продолжительных майских праздников у туристов пользовались популярностью посещение живописных мест и музеи на территории региона», — отмечает директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

В списке самых популярных достопримечательностей у туристов музей военной техники в Верхней Пышме — там побывали больше 20 тысяч гостей, парк «Оленьи ручьи» — семь тысяч посетителей, Невьянская башня — более 6,5 тысячи посетителей, а также «Парк Сказов», Нижнесинячихинский музей деревянного зодчества, заказник «Режевской» природные парки «Бажовские места» и «Припышминские боры».

Ранее URA.RU сообщало о запуске первого рельсового автобуса из Екатеринбурга в парк «Оленьи ручьи». Это самый удобный и комфортный способ добраться до парка.