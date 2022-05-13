В Верхней Пышме похоронили контрактника, погибшего на Украине. Фото

14 мая 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Борис Новгородцев не раз бывал в горячих точках (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) прощаются с Борисом Новгородцевым — старшим сержантом войск связи, который погиб во время спецоперации на Украине. Военный со стажем 10 лет не раз бывал в горячих точках, дома у него остались два сына: четырех лет и девяти месяцев, сообщается в сообществе «Подслушано Верхняя Пышма» в соцсети «ВКонтакте». «В ходе специальной военной операции проявил высочайшие мужество и героизм. Он героически погиб 5 мая 2022 года. Посмертно представлен к Ордену Мужества. Для семьи он был настоящей опорой и примером для подражания. Друзья и близкие навсегда запомнят Бориса Александровича добрым, отзывчивым человеком, настоящим другом», — говорится в сообщении. Также у Бориса Новгородцева есть медали «За отличие в военной службе» III степени и «За службу на Кавказе». Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. В Минобороны РФ отмечают, что России удалось сорвать наступление Украины на Донбасс. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Борис Новгородцев посмертно представлен к Ордену Мужества Фото: «Подслушано Верхняя Пышма», vk.com Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) прощаются с Борисом Новгородцевым — старшим сержантом войск связи, который погиб во время спецоперации на Украине. Военный со стажем 10 лет не раз бывал в горячих точках, дома у него остались два сына: четырех лет и девяти месяцев, сообщается в сообществе «Подслушано Верхняя Пышма» в соцсети «ВКонтакте». «В ходе специальной военной операции проявил высочайшие мужество и героизм. Он героически погиб 5 мая 2022 года. Посмертно представлен к Ордену Мужества. Для семьи он был настоящей опорой и примером для подражания. Друзья и близкие навсегда запомнят Бориса Александровича добрым, отзывчивым человеком, настоящим другом», — говорится в сообщении. Также у Бориса Новгородцева есть медали «За отличие в военной службе» III степени и «За службу на Кавказе». Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. В Минобороны РФ отмечают, что России удалось сорвать наступление Украины на Донбасс. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.