В ХМАО мужчина выпал из окна 11-го этажа

От полученных травм он скончался Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте на улице Маяковского, 7 из окна 11-го этажа выпал местный житель. Об этом сообщается в паблике «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте».

«От полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливает следствие», — указано в сообщении.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по ХМАО. На момент публикации ответ на него не поступил.

В посте также сообщается, что это второй случай за последние два дня. Ранее после падения с балкона погиб 23-летный парень.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте бригада скорой помощи спасла ребенка, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже. Врачи боролись за его жизнь 40 минут.