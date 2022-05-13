13 мая 2022
12 мая 2022

В ХМАО мужчина выпал из окна 11-го этажа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, окна, электропровода, магнитогорск, жилье, многоквартирный дом, кондиционеры, проспект карла маркса, квартиры
От полученных травм он скончался Фото:

В Сургуте на улице Маяковского, 7 из окна 11-го этажа выпал местный житель. Об этом сообщается в паблике «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте».

«От полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливает следствие», — указано в сообщении.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по ХМАО. На момент публикации ответ на него не поступил.

В посте также сообщается, что это второй случай за последние два дня. Ранее после падения с балкона погиб 23-летный парень.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте бригада скорой помощи спасла ребенка, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже. Врачи боролись за его жизнь 40 минут.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событий.

В Сургуте на улице Маяковского, 7 из окна 11-го этажа выпал местный житель. Об этом сообщается в паблике «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». «От полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливает следствие», — указано в сообщении. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по ХМАО. На момент публикации ответ на него не поступил. В посте также сообщается, что это второй случай за последние два дня. Ранее после падения с балкона погиб 23-летный парень. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте бригада скорой помощи спасла ребенка, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже. Врачи боролись за его жизнь 40 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...