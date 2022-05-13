13 мая 2022
12 мая 2022

В ХМАО жители делятся фотографиями и видео природного пожара

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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, пожар в поле, горит трава, пожароопасная обстановка
Пожарные выехали на место Фото:
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Лесные пожары в России

Жители Ханты-Мансийска заметили дым от пожара, который виден в нескольких точках города. Фотографиями и видео они поделились в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

«Что горит?» — пишет анонимный автор поста. В комментариях пользователи высказывают предположение, что горят поля.

В пресс-службе МЧС по ХМАО сообщили, что возгорание зафиксировано за городом, на выезде в сторону Нягани. Пожарные расчеты выехали на место.

Ранее URA.RU сообщало, что особый противопожарный режим введен в лесах Нижневартовского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского, Березовского районов, а также на территории городов Радужный, Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск. В это время запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор.

Дым от пожара
Дым от пожара

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Жители Ханты-Мансийска заметили дым от пожара, который виден в нескольких точках города. Фотографиями и видео они поделились в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Что горит?» — пишет анонимный автор поста. В комментариях пользователи высказывают предположение, что горят поля. В пресс-службе МЧС по ХМАО сообщили, что возгорание зафиксировано за городом, на выезде в сторону Нягани. Пожарные расчеты выехали на место. Ранее URA.RU сообщало, что особый противопожарный режим введен в лесах Нижневартовского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского, Березовского районов, а также на территории городов Радужный, Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск. В это время запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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