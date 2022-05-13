В ХМАО жители делятся фотографиями и видео природного пожара

Жители Ханты-Мансийска заметили дым от пожара, который виден в нескольких точках города. Фотографиями и видео они поделились в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».
«Что горит?» — пишет анонимный автор поста. В комментариях пользователи высказывают предположение, что горят поля.
В пресс-службе МЧС по ХМАО сообщили, что возгорание зафиксировано за городом, на выезде в сторону Нягани. Пожарные расчеты выехали на место.
Ранее URA.RU сообщало, что особый противопожарный режим введен в лесах Нижневартовского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского, Березовского районов, а также на территории городов Радужный, Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск. В это время запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор.
Жители Ханты-Мансийска заметили дым от пожара, который виден в нескольких точках города. Фотографиями и видео они поделились в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Что горит?» — пишет анонимный автор поста. В комментариях пользователи высказывают предположение, что горят поля. В пресс-службе МЧС по ХМАО сообщили, что возгорание зафиксировано за городом, на выезде в сторону Нягани. Пожарные расчеты выехали на место. Ранее URA.RU сообщало, что особый противопожарный режим введен в лесах Нижневартовского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского, Березовского районов, а также на территории городов Радужный, Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск. В это время запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор.