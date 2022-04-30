30 апреля 2022
29 апреля 2022
28 апреля 2022

Жителям ХМАО запретили ходить в лес

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в поле близ коттеджного поселка Совушки. Екатеринбург , дым, задымление, смог, последствия пожара, пожар в поле, лес в дыму, совушки
Ограничение касается только майских праздников Фото:

Особый противопожарный режим муниципального характера введен в лесах Нижневартовского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского, Березовского районов, а также на территории городов Радужный, Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа в telegram-канале.

«В это время запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор в границах муниципальных образований. Режим установлен на период майских праздников. Его ключевая цель — предотвратить возникновение лесных и ландшафтных пожаров», — уточнили в югорском ведомстве.

При нарушении противопожарного режима граждан могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей. Должностные лица же могут за это заплатить 20-40 тысяч, 300-500 тысяч рублей — юридические.

Ранее URA.RU рассказывало о жалобах жителей Ханты-Мансийска на запах дыма. Однако в областном управлении МЧС отметили, что на территории округа не зафиксировано природных пожаров.

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Особый противопожарный режим муниципального характера введен в лесах Нижневартовского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского, Березовского районов, а также на территории городов Радужный, Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа в telegram-канале. «В это время запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор в границах муниципальных образований. Режим установлен на период майских праздников. Его ключевая цель — предотвратить возникновение лесных и ландшафтных пожаров», — уточнили в югорском ведомстве. При нарушении противопожарного режима граждан могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей. Должностные лица же могут за это заплатить 20-40 тысяч, 300-500 тысяч рублей — юридические. Ранее URA.RU рассказывало о жалобах жителей Ханты-Мансийска на запах дыма. Однако в областном управлении МЧС отметили, что на территории округа не зафиксировано природных пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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