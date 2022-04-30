Жителям ХМАО запретили ходить в лес

01 мая 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Ограничение касается только майских праздников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Особый противопожарный режим муниципального характера введен в лесах Нижневартовского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского, Березовского районов, а также на территории городов Радужный, Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа в telegram-канале. «В это время запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор в границах муниципальных образований. Режим установлен на период майских праздников. Его ключевая цель — предотвратить возникновение лесных и ландшафтных пожаров», — уточнили в югорском ведомстве. При нарушении противопожарного режима граждан могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей. Должностные лица же могут за это заплатить 20-40 тысяч, 300-500 тысяч рублей — юридические. Ранее URA.RU рассказывало о жалобах жителей Ханты-Мансийска на запах дыма. Однако в областном управлении МЧС отметили, что на территории округа не зафиксировано природных пожаров. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Особый противопожарный режим муниципального характера введен в лесах Нижневартовского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского, Березовского районов, а также на территории городов Радужный, Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа в telegram-канале. «В это время запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор в границах муниципальных образований. Режим установлен на период майских праздников. Его ключевая цель — предотвратить возникновение лесных и ландшафтных пожаров», — уточнили в югорском ведомстве. При нарушении противопожарного режима граждан могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей. Должностные лица же могут за это заплатить 20-40 тысяч, 300-500 тысяч рублей — юридические. Ранее URA.RU рассказывало о жалобах жителей Ханты-Мансийска на запах дыма. Однако в областном управлении МЧС отметили, что на территории округа не зафиксировано природных пожаров.