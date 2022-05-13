13 мая 2022

В Тюмени перекрыли участок дороги из-за пожара на улице Чекистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Чекистов. Тюмень
Информация о пожаре поступила 14 мая в 15:08 Фото:

В Тюмени перекрыли участок дороги на улице Чекистов из-за пожара в гараже. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«В связи с возгоранием на улице Чекистов, 38, движение по улице Чекистов от улицы 50 лет Октября в сторону поселка Лесобаза ограничено. В обратном направлении движение идет без ограничений», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени загорелся гараж площадью 20×60 м. Очевидцы сообщали о взрывах.

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В Тюмени перекрыли участок дороги на улице Чекистов из-за пожара в гараже. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «В связи с возгоранием на улице Чекистов, 38, движение по улице Чекистов от улицы 50 лет Октября в сторону поселка Лесобаза ограничено. В обратном направлении движение идет без ограничений», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени загорелся гараж площадью 20×60 м. Очевидцы сообщали о взрывах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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