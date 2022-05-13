В Тюмени перекрыли участок дороги из-за пожара на улице Чекистов

Информация о пожаре поступила 14 мая в 15:08
В Тюмени перекрыли участок дороги на улице Чекистов из-за пожара в гараже. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
«В связи с возгоранием на улице Чекистов, 38, движение по улице Чекистов от улицы 50 лет Октября в сторону поселка Лесобаза ограничено. В обратном направлении движение идет без ограничений», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени загорелся гараж площадью 20×60 м. Очевидцы сообщали о взрывах.
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