В Тюмени перекрыли участок дороги из-за пожара на улице Чекистов

14 мая 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Информация о пожаре поступила 14 мая в 15:08 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени перекрыли участок дороги на улице Чекистов из-за пожара в гараже. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «В связи с возгоранием на улице Чекистов, 38, движение по улице Чекистов от улицы 50 лет Октября в сторону поселка Лесобаза ограничено. В обратном направлении движение идет без ограничений», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени загорелся гараж площадью 20×60 м. Очевидцы сообщали о взрывах. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Тюмени перекрыли участок дороги на улице Чекистов из-за пожара в гараже. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «В связи с возгоранием на улице Чекистов, 38, движение по улице Чекистов от улицы 50 лет Октября в сторону поселка Лесобаза ограничено. В обратном направлении движение идет без ограничений», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени загорелся гараж площадью 20×60 м. Очевидцы сообщали о взрывах.