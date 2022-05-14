Кадыров: бойцы «Ахмата» взяли завод «Заря»

Бойцы подразделения «Ахмат» освободили завод вместе с военными ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы спецподразделения «Ахмат» взяли завод «Заря», который называют второй «Азовсталью». Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Одним из ярчайших результатов бойцов спецподразделений „Ахмат“, достигнутых совместно с военнослужащими ЛНР, является захват химзавода „Заря“. Его промышленная зона имеет протяженность в несколько километров в длину и ширину», — написал он в соцсетях.

Кадыров уточнил, что его взятие не было простым. «Надо признать, националисты и бандеровцы совместно со специалистами и наемниками из Америки и Польши затратили много сил и средств на укрепление его обороны», — уточнил он. Однако по итогу оборона завода была разгромлена: «Единственной заботой наших военнослужащих осталась очистка территории предприятия от многочисленных трупов наемников, нациков и бандеровцев».

Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны.

В конце апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о полном переходе под полный контроль российских войск города Мариуполь. Однако, оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на металлургическом комбинате «Азовсталь». Вооруженные силы РФ неоднократно предлагали боевикам сложить оружие, однако к российским военным вышли только гражданские, которых использовали на заводе в качестве живого щита.

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