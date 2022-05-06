06 мая 2022

В Екатеринбурге ищут свидетелей нападения подростков на женщин. Дело брал на контроль губернатор

© Служба новостей «URA.RU»
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Бунт мигрантов
Двое подростков избили мать и дочь в феврале 2022 года Фото:

Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении двух подростков-южан, которых обвиняют в нападении на мать и дочь на автобусной остановке в Железнодорожном районе Екатеринбурга. На официальном сайте свердловского Следственного комитета появилось сообщение, в котором следователи просят очевидцев помочь установить обстоятельства происшествия.

«СУ СКР обращается к очевидцам инцидента с просьбой сообщить интересующую следствие информацию об обстоятельствах конфликта, предварительно позвонив по телефону 8 343 297 72 20. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении.

Инцидент с участием несовершеннолетних случился 11 февраля в автобусе №57 в Екатеринбурге. По версии следствия, двое подростков-южан дергали пассажирку за шапку и издевались над ней. Девушке пришлось позвонить маме, которая встретила ее на конечной остановке. Там подростки предположительно избили обеих и сломали одной из них ногу. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что лично займется этой темой. Оба подростка находятся в СИЗО до вынесения приговора, их родители обращались к Куйвашеву с просьбой объективно провести расследование драки, поскольку произошедшее якобы могло быть провокацией.

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Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении двух подростков-южан, которых обвиняют в нападении на мать и дочь на автобусной остановке в Железнодорожном районе Екатеринбурга. На официальном сайте свердловского Следственного комитета появилось сообщение, в котором следователи просят очевидцев помочь установить обстоятельства происшествия. «СУ СКР обращается к очевидцам инцидента с просьбой сообщить интересующую следствие информацию об обстоятельствах конфликта, предварительно позвонив по телефону 8 343 297 72 20. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении. Инцидент с участием несовершеннолетних случился 11 февраля в автобусе №57 в Екатеринбурге. По версии следствия, двое подростков-южан дергали пассажирку за шапку и издевались над ней. Девушке пришлось позвонить маме, которая встретила ее на конечной остановке. Там подростки предположительно избили обеих и сломали одной из них ногу. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что лично займется этой темой. Оба подростка находятся в СИЗО до вынесения приговора, их родители обращались к Куйвашеву с просьбой объективно провести расследование драки, поскольку произошедшее якобы могло быть провокацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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