Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении двух подростков-южан, которых обвиняют в нападении на мать и дочь на автобусной остановке в Железнодорожном районе Екатеринбурга. На официальном сайте свердловского Следственного комитета появилось сообщение, в котором следователи просят очевидцев помочь установить обстоятельства происшествия.
«СУ СКР обращается к очевидцам инцидента с просьбой сообщить интересующую следствие информацию об обстоятельствах конфликта, предварительно позвонив по телефону 8 343 297 72 20. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении.
Инцидент с участием несовершеннолетних случился 11 февраля в автобусе №57 в Екатеринбурге. По версии следствия, двое подростков-южан дергали пассажирку за шапку и издевались над ней. Девушке пришлось позвонить маме, которая встретила ее на конечной остановке. Там подростки предположительно избили обеих и сломали одной из них ногу. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что лично займется этой темой. Оба подростка находятся в СИЗО до вынесения приговора, их родители обращались к Куйвашеву с просьбой объективно провести расследование драки, поскольку произошедшее якобы могло быть провокацией.
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Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении двух подростков-южан, которых обвиняют в нападении на мать и дочь на автобусной остановке в Железнодорожном районе Екатеринбурга. На официальном сайте свердловского Следственного комитета появилось сообщение, в котором следователи просят очевидцев помочь установить обстоятельства происшествия. «СУ СКР обращается к очевидцам инцидента с просьбой сообщить интересующую следствие информацию об обстоятельствах конфликта, предварительно позвонив по телефону 8 343 297 72 20. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении. Инцидент с участием несовершеннолетних случился 11 февраля в автобусе №57 в Екатеринбурге. По версии следствия, двое подростков-южан дергали пассажирку за шапку и издевались над ней. Девушке пришлось позвонить маме, которая встретила ее на конечной остановке. Там подростки предположительно избили обеих и сломали одной из них ногу. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что лично займется этой темой. Оба подростка находятся в СИЗО до вынесения приговора, их родители обращались к Куйвашеву с просьбой объективно провести расследование драки, поскольку произошедшее якобы могло быть провокацией.