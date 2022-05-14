Посол РФ Антонов: США не нравятся ракеты «Посейдон» и «Сармат»

15 мая 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

США хотели бы запретить ракеты «Посейдон» и «Сармат», заявил Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ США не нравятся российские ядерный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат», потому они хотели бы их запретить. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «„Посейдон“ им очень не нравится, не нравится очень „Сармат“», — заявил Анатолий Антонов в эфире «Соловьев Live». По его словам, на всех встречах с представителями академических кругов российским представителям говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями стоило бы запретить «Посейдоны» и ограничить использование «Сарматов» и других передовых вооружений. Ранее американский офицер Брент Иствуд заявил, что «Посейдон» станет новым козырем России, с помощью которого она сможет воздействовать на США. 20 апреля Минобороны РФ сообщило об успешном запуске «Сармата» с космодрома «Плесецк». В ведомстве отметили, что у ракеты нет аналогов в мире по мощности и дальности поражения целей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сармат» обеспечит России безопасность и заставит враждебные страны задуматься. Британцы восхитились мощью российской ракеты и даже начали готовиться к смерти. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

США не нравятся российские ядерный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат», потому они хотели бы их запретить. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «„Посейдон“ им очень не нравится, не нравится очень „Сармат“», — заявил Анатолий Антонов в эфире «Соловьев Live». По его словам, на всех встречах с представителями академических кругов российским представителям говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями стоило бы запретить «Посейдоны» и ограничить использование «Сарматов» и других передовых вооружений. Ранее американский офицер Брент Иствуд заявил, что «Посейдон» станет новым козырем России, с помощью которого она сможет воздействовать на США. 20 апреля Минобороны РФ сообщило об успешном запуске «Сармата» с космодрома «Плесецк». В ведомстве отметили, что у ракеты нет аналогов в мире по мощности и дальности поражения целей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сармат» обеспечит России безопасность и заставит враждебные страны задуматься. Британцы восхитились мощью российской ракеты и даже начали готовиться к смерти.