14 мая 2022

Помощник Абрамовича открестился от имущества в Португалии. Ранее оно попало под санкции

© Служба новостей «URA.RU»
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Абрамович Роман, абрамович роман, abramovich roman
Представитель Романа Абрамовича заявил, что бизнесмен не связан с Millhouse Views LCC Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский миллиардер Роман Абрамович не имеет отношения к имуществу, которое было заморожено властями Португалии в рамках антироссийских санкций. Об этом заявил представитель бизнесмена.

«Господин Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии. Компания Millhouse Views LCC не связана с ним. Более того, мы никогда не слышали о такой компании», — заявил представитель Романа Абрамовича telegram-каналу «Антиглянец».

Ранее газета Publico сообщала, что в Португалии арестовали имущество Абрамовича на сумму 10 миллионов евро. Отмечается, что компания Millhouse Views LLC, входящая в инвестхолдинг бизнесмена, попыталась продать дом Абрамовича британцу, однако об этом сообщили в полицию, и его недвижимость была заморожена.

Арест имущества российских олигархов стал ответом Запада на спецоперацию РФ на Украине. Также против России ввели санкции. В Кремле назвали арест имущества российских бизнесменов покушением на чужое право собственности, которое не обосновано юридически.

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Российский миллиардер Роман Абрамович не имеет отношения к имуществу, которое было заморожено властями Португалии в рамках антироссийских санкций. Об этом заявил представитель бизнесмена. «Господин Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии. Компания Millhouse Views LCC не связана с ним. Более того, мы никогда не слышали о такой компании», — заявил представитель Романа Абрамовича telegram-каналу «Антиглянец». Ранее газета Publico сообщала, что в Португалии арестовали имущество Абрамовича на сумму 10 миллионов евро. Отмечается, что компания Millhouse Views LLC, входящая в инвестхолдинг бизнесмена, попыталась продать дом Абрамовича британцу, однако об этом сообщили в полицию, и его недвижимость была заморожена. Арест имущества российских олигархов стал ответом Запада на спецоперацию РФ на Украине. Также против России ввели санкции. В Кремле назвали арест имущества российских бизнесменов покушением на чужое право собственности, которое не обосновано юридически.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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