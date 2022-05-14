Помощник Абрамовича открестился от имущества в Португалии. Ранее оно попало под санкции

15 мая 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Представитель Романа Абрамовича заявил, что бизнесмен не связан с Millhouse Views LCC Фото: Flickr.com/htmlor новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российский миллиардер Роман Абрамович не имеет отношения к имуществу, которое было заморожено властями Португалии в рамках антироссийских санкций. Об этом заявил представитель бизнесмена. «Господин Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии. Компания Millhouse Views LCC не связана с ним. Более того, мы никогда не слышали о такой компании», — заявил представитель Романа Абрамовича telegram-каналу «Антиглянец». Ранее газета Publico сообщала, что в Португалии арестовали имущество Абрамовича на сумму 10 миллионов евро. Отмечается, что компания Millhouse Views LLC, входящая в инвестхолдинг бизнесмена, попыталась продать дом Абрамовича британцу, однако об этом сообщили в полицию, и его недвижимость была заморожена. Арест имущества российских олигархов стал ответом Запада на спецоперацию РФ на Украине. Также против России ввели санкции. В Кремле назвали арест имущества российских бизнесменов покушением на чужое право собственности, которое не обосновано юридически. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российский миллиардер Роман Абрамович не имеет отношения к имуществу, которое было заморожено властями Португалии в рамках антироссийских санкций. Об этом заявил представитель бизнесмена. «Господин Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии. Компания Millhouse Views LCC не связана с ним. Более того, мы никогда не слышали о такой компании», — заявил представитель Романа Абрамовича telegram-каналу «Антиглянец». Ранее газета Publico сообщала, что в Португалии арестовали имущество Абрамовича на сумму 10 миллионов евро. Отмечается, что компания Millhouse Views LLC, входящая в инвестхолдинг бизнесмена, попыталась продать дом Абрамовича британцу, однако об этом сообщили в полицию, и его недвижимость была заморожена. Арест имущества российских олигархов стал ответом Запада на спецоперацию РФ на Украине. Также против России ввели санкции. В Кремле назвали арест имущества российских бизнесменов покушением на чужое право собственности, которое не обосновано юридически.