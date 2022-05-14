14 мая 2022

Организаторы «Евровидения» оправдали нарушение правил от Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, украинская символика, eurovision, евровидение 2017
Призыв к спасению нацистов с «Азовстали» носит гуманитарный характер, считают организаторы «Евровидения» Фото:

Призыв украинской группы Kalush Orchestra на «Евровидении-2022» спасть националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе не носит политический характер. Об этом заявили организаторы конкурса.

«Заявление Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер», — заявили организаторы «Евровидения». Также они выразили понимание и сочувствие Украине.

Ранее URA.RU сообщало, что участники «Евровидения-2022» от Украины нарушили правила конкурса и попали под угрозу дисквалификации. Они выступили с призывом спасти неонацистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, хотя по регламенту участникам запрещается делать политические высказывания. «Евровидение-2022» проходит в Турине (Италия).

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В конце апреля под контроль российских войск полностью перешел Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь». Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались там. Им неоднократно предлагали сложить оружие, однако к российским военным вышли только гражданские лица, которых использовали на заводе в качестве живого щита. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что националисты могут выйти с «Азовстали», если сложат оружие.

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Призыв украинской группы Kalush Orchestra на «Евровидении-2022» спасть националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе не носит политический характер. Об этом заявили организаторы конкурса. «Заявление Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер», — заявили организаторы «Евровидения». Также они выразили понимание и сочувствие Украине. Ранее URA.RU сообщало, что участники «Евровидения-2022» от Украины нарушили правила конкурса и попали под угрозу дисквалификации. Они выступили с призывом спасти неонацистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, хотя по регламенту участникам запрещается делать политические высказывания. «Евровидение-2022» проходит в Турине (Италия). Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В конце апреля под контроль российских войск полностью перешел Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь». Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались там. Им неоднократно предлагали сложить оружие, однако к российским военным вышли только гражданские лица, которых использовали на заводе в качестве живого щита. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что националисты могут выйти с «Азовстали», если сложат оружие.
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