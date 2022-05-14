Организаторы «Евровидения» оправдали нарушение правил от Украины

15 мая 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

Призыв к спасению нацистов с «Азовстали» носит гуманитарный характер, считают организаторы «Евровидения» Фото: depositphotos.com Призыв украинской группы Kalush Orchestra на «Евровидении-2022» спасть националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе не носит политический характер. Об этом заявили организаторы конкурса. «Заявление Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер», — заявили организаторы «Евровидения». Также они выразили понимание и сочувствие Украине. Ранее URA.RU сообщало, что участники «Евровидения-2022» от Украины нарушили правила конкурса и попали под угрозу дисквалификации. Они выступили с призывом спасти неонацистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, хотя по регламенту участникам запрещается делать политические высказывания. «Евровидение-2022» проходит в Турине (Италия). Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В конце апреля под контроль российских войск полностью перешел Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь». Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались там. Им неоднократно предлагали сложить оружие, однако к российским военным вышли только гражданские лица, которых использовали на заводе в качестве живого щита. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что националисты могут выйти с «Азовстали», если сложат оружие. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Призыв украинской группы Kalush Orchestra на «Евровидении-2022» спасть националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе не носит политический характер. Об этом заявили организаторы конкурса. «Заявление Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер», — заявили организаторы «Евровидения». Также они выразили понимание и сочувствие Украине. Ранее URA.RU сообщало, что участники «Евровидения-2022» от Украины нарушили правила конкурса и попали под угрозу дисквалификации. Они выступили с призывом спасти неонацистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, хотя по регламенту участникам запрещается делать политические высказывания. «Евровидение-2022» проходит в Турине (Италия). Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В конце апреля под контроль российских войск полностью перешел Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь». Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались там. Им неоднократно предлагали сложить оружие, однако к российским военным вышли только гражданские лица, которых использовали на заводе в качестве живого щита. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что националисты могут выйти с «Азовстали», если сложат оружие.