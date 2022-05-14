14 мая 2022

Польская ведущая кинула «зигу» на «Евровидении». Она хотела поддержать Украину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, украинская символика, eurovision, евровидение 2017
Ида Новаковска показала «Евровидении-2022» на жест, похожий на нацистское приветствие Фото:

Польская актриса Ида Новаковска, выступая с речью на «Евровидении-2022», захотела поддержать Украину и показала жест, похожий на нацистское приветствие. Движение она сопроводила словами «слава Украине».

Ведущая от Польши на «Евровидении-2022» Ида Новаковска показала жест, похожий на нацистское приветствие, выражая поддержку Украине. Актриса вытянула руку и сказала «слава Украине».

Ранее URA.RU сообщало, что участники «Евровидения-2022» от Украины нарушили правила конкурса и попали под угрозу дисквалификации. Они выступили с призывом спасти неонацистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, хотя по регламенту участникам запрещается делать политические высказывания. Однако организаторы конкурса заявили, что призыв украинцев якобы не несет политический характер.

В апреле 15-летний свердловский гонщик Артем Северюхин показал «римский салют» на Чемпионате Европы по картингу. За это он был лишен титула победителя.

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Польская актриса Ида Новаковска, выступая с речью на «Евровидении-2022», захотела поддержать Украину и показала жест, похожий на нацистское приветствие. Движение она сопроводила словами «слава Украине». Ведущая от Польши на «Евровидении-2022» Ида Новаковска показала жест, похожий на нацистское приветствие, выражая поддержку Украине. Актриса вытянула руку и сказала «слава Украине». Ранее URA.RU сообщало, что участники «Евровидения-2022» от Украины нарушили правила конкурса и попали под угрозу дисквалификации. Они выступили с призывом спасти неонацистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, хотя по регламенту участникам запрещается делать политические высказывания. Однако организаторы конкурса заявили, что призыв украинцев якобы не несет политический характер. В апреле 15-летний свердловский гонщик Артем Северюхин показал «римский салют» на Чемпионате Европы по картингу. За это он был лишен титула победителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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