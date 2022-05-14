Польская ведущая кинула «зигу» на «Евровидении». Она хотела поддержать Украину. Видео

15 мая 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

Ида Новаковска показала «Евровидении-2022» на жест, похожий на нацистское приветствие Фото: depositphotos.com Польская актриса Ида Новаковска, выступая с речью на «Евровидении-2022», захотела поддержать Украину и показала жест, похожий на нацистское приветствие. Движение она сопроводила словами «слава Украине». Ведущая от Польши на «Евровидении-2022» Ида Новаковска показала жест, похожий на нацистское приветствие, выражая поддержку Украине. Актриса вытянула руку и сказала «слава Украине». Ранее URA.RU сообщало, что участники «Евровидения-2022» от Украины нарушили правила конкурса и попали под угрозу дисквалификации. Они выступили с призывом спасти неонацистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, хотя по регламенту участникам запрещается делать политические высказывания. Однако организаторы конкурса заявили, что призыв украинцев якобы не несет политический характер. В апреле 15-летний свердловский гонщик Артем Северюхин показал «римский салют» на Чемпионате Европы по картингу. За это он был лишен титула победителя. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Польская актриса Ида Новаковска, выступая с речью на «Евровидении-2022», захотела поддержать Украину и показала жест, похожий на нацистское приветствие. Движение она сопроводила словами «слава Украине». Ведущая от Польши на «Евровидении-2022» Ида Новаковска показала жест, похожий на нацистское приветствие, выражая поддержку Украине. Актриса вытянула руку и сказала «слава Украине». Ранее URA.RU сообщало, что участники «Евровидения-2022» от Украины нарушили правила конкурса и попали под угрозу дисквалификации. Они выступили с призывом спасти неонацистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, хотя по регламенту участникам запрещается делать политические высказывания. Однако организаторы конкурса заявили, что призыв украинцев якобы не несет политический характер. В апреле 15-летний свердловский гонщик Артем Северюхин показал «римский салют» на Чемпионате Европы по картингу. За это он был лишен титула победителя.