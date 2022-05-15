Песню Украины с «Евровидения» запретили для россиян в Instagram*

15 мая 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Две соцсети запретили доступ к песне победителей «Евровидения» для россиян Фото: Илья Московец © URA.RU Соцсети Facebook и Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) запретили доступ к песне победителей «Евровидения-2022» для россиян. Трек не доступен для прослушивания и поиска. Трек «Стефания» украинской группы Kalush Orchestra нельзя добавить в stories — при попытке найти песню поисковая система сообщает, что результаты не найдены. Кроме того, песню нельзя прослушать в stories других пользователей не из России. При попытке прослушать композицию, добавленную другими пользователями, появляется сообщение от соцсети. «Эта песня в настоящее время недоступна», — сказано в нем. Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение-2022». При этом участник коллектива выступил с политическим лозунгом, однако по регламенту артистам запрещается это делать. Тверской районный суд Москвы ранее признал компанию Meta (деятельность запрещена на территории РФ) экстремистской организацией. Причиной стало решение корпорации разрешить пользователям публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Работу социальных сетей Instagram и Facebook в России ограничили и внесли их в список запрещенных в РФ ресурсов. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Соцсети Facebook и Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) запретили доступ к песне победителей «Евровидения-2022» для россиян. Трек не доступен для прослушивания и поиска. Трек «Стефания» украинской группы Kalush Orchestra нельзя добавить в stories — при попытке найти песню поисковая система сообщает, что результаты не найдены. Кроме того, песню нельзя прослушать в stories других пользователей не из России. При попытке прослушать композицию, добавленную другими пользователями, появляется сообщение от соцсети. «Эта песня в настоящее время недоступна», — сказано в нем. Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение-2022». При этом участник коллектива выступил с политическим лозунгом, однако по регламенту артистам запрещается это делать. Тверской районный суд Москвы ранее признал компанию Meta (деятельность запрещена на территории РФ) экстремистской организацией. Причиной стало решение корпорации разрешить пользователям публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Работу социальных сетей Instagram и Facebook в России ограничили и внесли их в список запрещенных в РФ ресурсов.