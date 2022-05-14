Туристы атаковали природный парк под Екатеринбургом. «Мы пробыли там 10 часов!»

15 мая 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Из Екатеринбурга в «Оленьи ручьи» запустили рельсовый автобус Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из Екатеринбурга в парк «Оленьи ручьи» начал ходить рельсовый автобус «Орлан» и теперь это самый удобный способ добраться до парка. В прошлом году в парке побывали 130 тысяч посетителей, с каждым годом эта цифра растет на 5-10 тысяч. Корреспондент URA.RU провел в «Оленьих ручьях» целый день и выяснил, ради чего парк стоит посетить. «Мы всегда рады новым проектам, но понимаем, что каждый новый контингент требует внимания, заботы, безопасности и так далее. Каждый год к нам приходят на 5-10 тысяч посетителей больше, чем раньше. В прошлом году у нас было 130 тысяч посетителей. Это много, потому что наш рекорд — 4 700 человек в день. Это очень сложная работа — принять, направить, создать логистику приема и прохождения маршрутов. Поэтому мы обустраиваем маршруты — делаем их разнообразнее, шире, длиннее, организуем новые объекты, смотровые площадки, систему туалетов и так далее. Это большое хозяйство, за которым надо ухаживать», — рассказал на открытии ж/д станции в парке директор «Оленьих ручьев» Николай Калинкин. За последние три года в парке обустроили семь стоянок и беседок, установили туалетные модули, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Сейчас в парке работают три маршрута: «По долине реки Серга», протяженностью шесть километров, «Карстовый мост» — семь километров, «Южная тропа» — пять с половиной километров. У посетителей есть возможность взять экскурсию в самом парке или купить тур из Екатеринбурга с проездом на «Орлане». Его стоимость, в зависимости от маршрута и льгот, составит 1,2 тысячи рублей. Отдельно приобрести билет на рельсовый автобус нельзя. «Поездка понравилась. Организаторы постарались — по пути проводилась лекция о знаменитых династиях вроде Демидовых, о строительстве железной дороги. По приезду мы вышли на маршруты. Места живописные! Живописна была даже Баба Яга с георгиевской ленточкой. Посетили достопримечательности, одна из которых — Ангел единой надежды, возле которого от туристов не протолкнуться. Экскурсовод дала много информации, в том числе о полезных и ядовитых растениях Урала. В конце маршрута в Бажуково нас ждал обед от организаторов. Уехали примерно в девять утра, приехали в восемь вечера», — рассказал корреспондент URA.RU. <div class="custom-html-video"><iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-212929382&id=456239317&hash=02283f5b2f11bc0d&hd=2" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> На встрече «Орлана» угощали гостей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Директор парка Николай Калинкин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Для тех, кто купил тур из Екатеринбурга, проводят экскурсию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В парке можно купить сувениры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU У каждого дерева своя история Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Живописные виды парка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Из Екатеринбурга в парк «Оленьи ручьи» начал ходить рельсовый автобус «Орлан» и теперь это самый удобный способ добраться до парка. В прошлом году в парке побывали 130 тысяч посетителей, с каждым годом эта цифра растет на 5-10 тысяч. Корреспондент URA.RU провел в «Оленьих ручьях» целый день и выяснил, ради чего парк стоит посетить. «Мы всегда рады новым проектам, но понимаем, что каждый новый контингент требует внимания, заботы, безопасности и так далее. Каждый год к нам приходят на 5-10 тысяч посетителей больше, чем раньше. В прошлом году у нас было 130 тысяч посетителей. Это много, потому что наш рекорд — 4 700 человек в день. Это очень сложная работа — принять, направить, создать логистику приема и прохождения маршрутов. Поэтому мы обустраиваем маршруты — делаем их разнообразнее, шире, длиннее, организуем новые объекты, смотровые площадки, систему туалетов и так далее. Это большое хозяйство, за которым надо ухаживать», — рассказал на открытии ж/д станции в парке директор «Оленьих ручьев» Николай Калинкин. За последние три года в парке обустроили семь стоянок и беседок, установили туалетные модули, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Сейчас в парке работают три маршрута: «По долине реки Серга», протяженностью шесть километров, «Карстовый мост» — семь километров, «Южная тропа» — пять с половиной километров. У посетителей есть возможность взять экскурсию в самом парке или купить тур из Екатеринбурга с проездом на «Орлане». Его стоимость, в зависимости от маршрута и льгот, составит 1,2 тысячи рублей. Отдельно приобрести билет на рельсовый автобус нельзя. «Поездка понравилась. Организаторы постарались — по пути проводилась лекция о знаменитых династиях вроде Демидовых, о строительстве железной дороги. По приезду мы вышли на маршруты. Места живописные! Живописна была даже Баба Яга с георгиевской ленточкой. Посетили достопримечательности, одна из которых — Ангел единой надежды, возле которого от туристов не протолкнуться. Экскурсовод дала много информации, в том числе о полезных и ядовитых растениях Урала. В конце маршрута в Бажуково нас ждал обед от организаторов. Уехали примерно в девять утра, приехали в восемь вечера», — рассказал корреспондент URA.RU.