Пермяков приглашают стать мэром города и зарабатывать 600 тысяч

Жителям Перми предлагают стать мэром и заработать 600 тысяч Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Испытать на себе, каково это — быть мэром города Перми и одновременно заработать неплохие деньги, предлагает браузерная бизнес-игра «Виртуальная Россия». Об особенностях и выгоде виртуальной должности мэра сообщается на официальной странице игры в соцсети «ВКонтакте».

«Точная виртуальная копия вашего города, в котором живут реальные люди, а экономика ведется реальными деньгами. Хотели бы стать Мэром такого города и зарабатывать от 600 тысяч рублей в месяц? Проект „Виртуальная Россия“ дает вам такую уникальную возможность», — говорится в закрепленном на стене паблика посте. Игра предлагает развивать любой из 17 российских городов, среди которых есть и Пермь.

Чтобы стать мэром виртуальной игры, нужно заплатить за опцию управления любым из городов. Стоимость высылается по запросу. После покупки должности мэра, участники, которых более 110 тысяч по всей России, будут платить руководителю виртуального города за реализацию своих бизнес-проектов.

«Покупая город, вы становитесь полноправным владельцем Города и готового Бизнес-форума: Доска объявлений, Статьи, Афиша, Новости — компании из вашего реального города платят деньги Вам за размещение рекламы, интервью и баннеров», — обещают создатели игры. Часть денег перечисляется мэру.

Также, по их мнению, мэр вполне может стать предпринимателем. После чего можно попытаться перенести виртуальный бизнес в реальную жизнь.

Ранее URA.RU сообщало о доходах действующего мэра Алексея Демкина за 2021 год. Глава Перми стал за год беднее, но обошел губернатора Махонина по доходам.