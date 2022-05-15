Вирусолог рассказал, что делать при укусе клеща

15 мая 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

После укуса клеща нужно отнести в лабораторию на исследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После укуса клеща нужно срочно обратиться за медицинской помощью и отнести насекомое на исследование. Об этом сообщил вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «К врачу надо обращаться, уже выявив клеща, это важно. Как правило, когда клещ кусает человека, то он присасывается и сидит там достаточно долго. Желательно такого клеща нести в лабораторию, чтобы его исследовали на наличие клещевого энцефалита или болезни Лайма. Это сейчас возможно. Заболевание очень опасное, человек может стать инвалидом, может наступить смерть, — заявил Анатолий Альтштейн в интервью News.ru . Симптомами укуса являются температура, жалобы на головную боль, а также парезы (снижение силы мышц), когда конечности начинают плохо работать, заявил вирусолог. По его словам, в Подмосковье мало случаев заражения энцефалитом, но проблема распространена в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. При посещении таких регионов нужно вакцинироваться, советует Альтштейн. Ранее в МЧС сообщили, что экстренное введение иммуноглобулина в первые 72 часа может спасти жизнь человеку, которого укусил энцефалитный клещ. В Свердловской области с начала сезона выявили более 4,5 тысяч укусов клещей. Это вдвое меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

После укуса клеща нужно срочно обратиться за медицинской помощью и отнести насекомое на исследование. Об этом сообщил вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «К врачу надо обращаться, уже выявив клеща, это важно. Как правило, когда клещ кусает человека, то он присасывается и сидит там достаточно долго. Желательно такого клеща нести в лабораторию, чтобы его исследовали на наличие клещевого энцефалита или болезни Лайма. Это сейчас возможно. Заболевание очень опасное, человек может стать инвалидом, может наступить смерть, — заявил Анатолий Альтштейн в интервью News.ru. Симптомами укуса являются температура, жалобы на головную боль, а также парезы (снижение силы мышц), когда конечности начинают плохо работать, заявил вирусолог. По его словам, в Подмосковье мало случаев заражения энцефалитом, но проблема распространена в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. При посещении таких регионов нужно вакцинироваться, советует Альтштейн. Ранее в МЧС сообщили, что экстренное введение иммуноглобулина в первые 72 часа может спасти жизнь человеку, которого укусил энцефалитный клещ. В Свердловской области с начала сезона выявили более 4,5 тысяч укусов клещей. Это вдвое меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.