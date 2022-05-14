В Кургане загорелся мусор рядом с заброшенной сауной

Пожарные ликвидировали возгорание в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском микрорайоне Западный днем 15 мая загорелось здание бывшей общественной бани возле школы №45. В соцсети «ВКонтакте» появилось видео, как пожарные тушат огонь возле здания. О пожаре рассказали в ГУ МЧС Курганской области.

«В 13-10 поступило сообщение о возгорании мусора рядом с неэксплуатируемым зданием. От мусора огонь распространился на припаркованный легковой автомобиль. В 13:27 — ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе ведомства. На месте работали пожарно-спасательные подразделения в количестве 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Как выяснилось, горело здание бани по улице Красномаячной, 60/1, а также припаркованный рядом автомобиль Mercedes-Benz. Свидетели предположили, что поджечь их могли лица без определенного места жительства, которых часто видели возле пустующего здания.

Ранее URA.RU сообщало, что городские власти Кургана сообщили о высоком риске возгорания. Также в Курганской области выявили более десяти виновных в пожарах.