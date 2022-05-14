14 мая 2022
13 мая 2022

Курганские власти выступили с обращением из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожарная машина, пожар, лесные пожары, дым, чистопрудное
Курганцев предупредили о сохранении высокого риска пожаров Фото:
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Лесные пожары в России

Высокая пожарная опасность сохраняется на территории Кургана и области. Об этом горожанам сообщили в администрации Кургана.

«По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 мая по Курганской области сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса», — привела данные пресс-служба мэрии. В таких условиях велика вероятность перекидывания огня на населенные пункты в случае возникновения пожаров.

В связи с сохранением высокой вероятности возгораний, администрация Кургана напомнила о действии особого противопожарного режима. Горожанам запрещено «разводить открытый огонь, проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь для приготовления пищи, сжигать мусор и сухую растительность». Также под запретом находится посещение лесов как на машинах, так и пешком.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области потушены еще не все очаги возгораний. На 14 мая в регионе тушили 11 лесных пожаров.

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Высокая пожарная опасность сохраняется на территории Кургана и области. Об этом горожанам сообщили в администрации Кургана. «По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 мая по Курганской области сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса», — привела данные пресс-служба мэрии. В таких условиях велика вероятность перекидывания огня на населенные пункты в случае возникновения пожаров. В связи с сохранением высокой вероятности возгораний, администрация Кургана напомнила о действии особого противопожарного режима. Горожанам запрещено «разводить открытый огонь, проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь для приготовления пищи, сжигать мусор и сухую растительность». Также под запретом находится посещение лесов как на машинах, так и пешком. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области потушены еще не все очаги возгораний. На 14 мая в регионе тушили 11 лесных пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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