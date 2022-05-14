Курганские власти выступили с обращением из-за пожаров

Курганцев предупредили о сохранении высокого риска пожаров Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Лесные пожары в России

Высокая пожарная опасность сохраняется на территории Кургана и области. Об этом горожанам сообщили в администрации Кургана.

«По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 мая по Курганской области сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса», — привела данные пресс-служба мэрии. В таких условиях велика вероятность перекидывания огня на населенные пункты в случае возникновения пожаров.

В связи с сохранением высокой вероятности возгораний, администрация Кургана напомнила о действии особого противопожарного режима. Горожанам запрещено «разводить открытый огонь, проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь для приготовления пищи, сжигать мусор и сухую растительность». Также под запретом находится посещение лесов как на машинах, так и пешком.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области потушены еще не все очаги возгораний. На 14 мая в регионе тушили 11 лесных пожаров.