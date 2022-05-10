10 мая 2022
09 мая 2022

Югорчанку оштрафовали за фейк о российской армии в соцсетях

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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Горожанка критиковала действия российской армии в социальных сетях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники полиции Нижневартовска привлекли к административной ответственности 24-летнюю местную жительницу. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы УМВД России по Югре.

«В отношении правонарушительницы был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Девушка признана виновной в совершении правонарушения. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. За аналогичные правонарушения уже были оштрафованы жители Нягани, Сургута и Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало, что спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Действия Вооруженных сил РФ, по данным Минобороны, направлены на помощь республикам Донбасса. После начала спецоперации в РФ приняли закон о наказании за распространение фейков о военных России и их действиях в Украине.

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Сотрудники полиции Нижневартовска привлекли к административной ответственности 24-летнюю местную жительницу. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы УМВД России по Югре. «В отношении правонарушительницы был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Девушка признана виновной в совершении правонарушения. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. За аналогичные правонарушения уже были оштрафованы жители Нягани, Сургута и Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Действия Вооруженных сил РФ, по данным Минобороны, направлены на помощь республикам Донбасса. После начала спецоперации в РФ приняли закон о наказании за распространение фейков о военных России и их действиях в Украине.
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