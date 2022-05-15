Генсек НАТО: Путин хочет поставить альянс на колени

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Россия хочет вбить клин между Европой и Северной Америкой, считает Йенс Столтенберг Фото:

Президент России Владимир Путин пытается поставить НАТО «на колени». Такое заявление сделал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Президент Путин хочет победить Украину. Он хочет поставить НАТО на колени и вбить клин между Европой и Северной Америкой», — передает слова Столтенберга агентство Deutsche Welle.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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Президент России Владимир Путин пытается поставить НАТО «на колени». Такое заявление сделал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Президент Путин хочет победить Украину. Он хочет поставить НАТО на колени и вбить клин между Европой и Северной Америкой», — передает слова Столтенберга агентство Deutsche Welle. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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