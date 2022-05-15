Генсек НАТО: Путин хочет поставить альянс на колени

Президент России Владимир Путин пытается поставить НАТО «на колени». Такое заявление сделал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Президент Путин хочет победить Украину. Он хочет поставить НАТО на колени и вбить клин между Европой и Северной Америкой», — передает слова Столтенберга агентство Deutsche Welle.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.